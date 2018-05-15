За спиной у Виктора Лукашенко. Дмитрию Корзюку прочат новую должность

В кулуарах МВД пока еще полковника Корзюка активно сватают на генеральскую должность начальника Департамента охраны МВД.





Как сообщал “Белорусский партизан”, силовики ведут разговоры о предстоящей перетасовке кадров. Нынешнего главу Департамента охраны Сергея Хоменко могут пересадить в кресло командующего внутренними войсками, а генерала Юрия Караева назначить новым госсекретрем.





Нынешний начальник УГАИ МВД входит в ближний круг окружения Лукашенко и его семьи. Вместе с Александром Лукашенко Дмитрий Корзюк играет в хоккей, вместе со старшим президентским сыном Виктором – гоняет на мотоциклах. Корзюк в своих интервью говорил, что хоккеем стал увлекаться уже в зрелом возрасте во второй половине 90-х.





В 2011 году Дмитрий Корзюк выступал свидетелем по делу координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко, которого обвиняли в организации массовых беспорядков 19 декабря 2010 года. «Корзюк, который на тот момент был начальником Минской ГАИ, утверждал, что «группа участников шествия, в которую входили Дмитрий Бондаренко, Павел Северинец и Ирина Халип, прорвала цепочку сотрудников ГАИ и вышла на дорогу, не прислушавшись к требованиям сотрудников милиции покинуть проезжую часть и не препятствовать движению», -- писал сайт Хартия'97.





Корзюк уже будучи начальником УГАИ МВД сформулировал для себя несколько главных задач: “переподготовка сотрудников, создание таких дорожных условий, при которых будет сложно нарушать правила дорожного движения, организация правильного технического контроля за ситуацией на дорогах и создание положительного имиджа сотрудника ГАИ».





Кстати, про имидж. Корзюк остался при должности, несмотря на громкие скандалы с участием его подчиненных. Вспомнить хотя бы историю с начальником ОГАИ Барановичей, который в нетрезвом виде сел за руль и насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Этот случай Корзюк назвал «позором для службы».





47-летний Дмитрий Корзюк не имеет никакого отношения к Департаменту охраны. Вся его карьера в органах внутренних дел связана исключительно с ГАИ. “В сентябре 1993 года Корзюк был принят на службу инспектором дорожно-патрульной службы 3-го моторизованного взвода отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Мингорисполкома. Служил затем командиром взвода, командиром отдельной роты ДПС, начальником отдела ДПС и профилактики УГАИ ГУВД Мингорисполкома”, -- говорится в официальной биографии Корзюка.









Однако ничего удивительного в назначении Корзюка начальником Департамента охраны не будет. Тем более что аналогичные прецеденты уже был чти два года Департаментом охраны руководил выходец из Службы безопасности президента Вадим Синявский. Когда Синявского перевели в Департамент охраны, у некоторых тоже возникали вопросы: мол, почему Лукашенко назначил в Департамент охраны человека, абсолютно чужого для этой системы? Всего через несколько лет после этого назначения Синявский получил генеральское звание. Сейчас он возглавляет УВД Гродненского облисполкома.





“Департамент охраны МВД – одно из ключевых позразделений центрального аппарата МВД, -- отмечал в свое время блогер d-zholik. -- Это самое мобильное подразделение в системе МВД. По всей стране несколько тысяч сотрудников, сотни служебных милицейских автомобилей, круглосуточно одномоментно во всех районных, областных центрах и в столице несут службу сотни дежурных автопатрулей, вооружённых автоматами. В каждом регионе и районе свои самостоятельные дежурные службы (ДЧ), связь, имеются кинологические службы. Самостоятельная подчинённость, отдельная от всей остальной районной, областной и республиканской милиции. Свои кадровые службы, свой крупный учебный центр под Минском. Свои здания, свои арсеналы и оружейные пирамиды.





Департамент охраны МВД – самая богатая структура Министерства. Огромные ежемесячные внебюджетные потоки финансовых средств, свои счета в банках, самостоятельный бюджет, огромная рентабельность, практически полная хозрасчетность. Самостоятельная система в системе…»





Кстати, в Департаменте охраны МВД сего, как и в ГАИ, – большая текучка кадров. В разделе «Вакансии» на сайте почти всегда есть предложения о трудоустройстве. Например, сегодня в Департамент охраны требуется ведущий инженер группы программно-технического обеспечения, а также проводится конкурсный отбор кандидатов на должности рядового и младшего начальствующего состава. В управлении по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств вакантны должности младшего инспектора охраны специального батальона милиции и водителя спецбатальона милиции. Тем, кто проходит конкурсный отбор, обещают немало бонусов. Судите сами: «посменный график работы (12 часов); стабильная заработная плата; премирование за выявление и раскрытие преступлений; премирование за призовые места в служебных и спортивных соревнованиях; возможность получить бесплатное юридическое образование (среднее специальное или высшее) в учреждениях образования МВД; оплачиваемый отпуск для сдачи экзаменов при получении юридического образования в гражданских ВУЗах; холостым предоставляется общежитие ГУВД Мингорисполкома; оплата за поднаем жилья (5 тарифных ставок первого разряда для сотрудника, 1,5 тарифные ставки на каждого члена семьи); постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; льготное кредитование нуждающихся по Указу Президента Республики Беларусь №13».







