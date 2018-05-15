БХД обжалует в Верховном суде седьмой отказ в регистрации

По информации Радио Рация, жалоба была подана 27 апреля. 14 мая, сообщила БелаПАН сопредседатель БХД Ольга Ковалькова, прошло предварительное рассмотрение дела, в ходе которого суд заслушал доводы сторон.





Министерство юстиции уже в седьмой раз отказала в регистрации БХД. Среди оснований для отказа были указаны "отсутствие домашних или рабочих номеров нескольких основателей", а также "ошибки в датах рождения двух основателей".





"Но это все технические ошибки, которые могли бы быть исправлены. Они не должны быть основанием для отказа в регистрации политической партии", - ранее заявила БелаПАН Ковалькова.





Также у Минюста возникли вопросы по поводу помещения, которое было указано в качестве юридического адреса.





"Все нужные документы по поводу адреса были поданы в министерство, поэтому никаких вопросов не должно было возникнуть", - уверена сопредседатель БХД.





Последний учредительный съезд БХД прошел 23 декабря 2017 года. На нем была увеличена до четырех человек число сопредседателей организации. Ранее оргкомитет партии возглавляли три сопредседателя - Георгий Дмитрук, Виталий Рымашевский и Павел Северинец. Съезд решил расширить количество сопредседателей еще на одного человека - им стала Ольга Ковалькова.





Предыдущие учредительные съезды проводились: в 2009 году, дважды - в 2010-м, один раз - в 2011-м и дважды - в 2015-м.





В марте 2011 года в интервью американской газете The Washington Post Александр Лукашенко заявил, что БХД, "вероятно, никогда не будет зарегистрирована". "Они участвовали в беспорядках. Они не христианские демократы, они бандиты", - сказал глава государства.





БХД планирует провести еще один, восьмой по счету, учредительный съезд, чтобы зарегистрировать партию.



