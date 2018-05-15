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БХД обжалует в Верховном суде седьмой отказ в регистрации

Верховный суд 24 мая рассмотрит жалобу оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) на очередной отказ Министерства юстиции в официальной регистрации организации.

По информации Радио Рация, жалоба была подана 27 апреля. 14 мая, сообщила БелаПАН сопредседатель БХД Ольга Ковалькова, прошло предварительное рассмотрение дела, в ходе которого суд заслушал доводы сторон.

Министерство юстиции уже в седьмой раз отказала в регистрации БХД. Среди оснований для отказа были указаны "отсутствие домашних или рабочих номеров нескольких основателей", а также "ошибки в датах рождения двух основателей".

"Но это все технические ошибки, которые могли бы быть исправлены. Они не должны быть основанием для отказа в регистрации политической партии", - ранее заявила БелаПАН Ковалькова.

Также у Минюста возникли вопросы по поводу помещения, которое было указано в качестве юридического адреса.

"Все нужные документы по поводу адреса были поданы в министерство, поэтому никаких вопросов не должно было возникнуть", - уверена сопредседатель БХД.

Последний учредительный съезд БХД прошел 23 декабря 2017 года. На нем была увеличена до четырех человек число сопредседателей организации. Ранее оргкомитет партии возглавляли три сопредседателя - Георгий Дмитрук, Виталий Рымашевский и Павел Северинец. Съезд решил расширить количество сопредседателей еще на одного человека - им стала Ольга Ковалькова.

Предыдущие учредительные съезды проводились: в 2009 году, дважды - в 2010-м, один раз - в 2011-м и дважды - в 2015-м.

В марте 2011 года в интервью американской газете The Washington Post Александр Лукашенко заявил, что БХД, "вероятно, никогда не будет зарегистрирована". "Они участвовали в беспорядках. Они не христианские демократы, они бандиты", - сказал глава государства.

БХД планирует провести еще один, восьмой по счету, учредительный съезд, чтобы зарегистрировать партию.


14:02 15/05/2018






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