Фонд публиковал сборники уникальных советских документов. Организация закрывается из-за отсутствия средств: «Демократия» отказалась от иностранного финансирования, «чтобы не считаться агентом». Сотрудники уже полгода работали без зарплаты, но последней каплей стало окончание срока бесплатной аренды помещения, которое предоставил фонду еще президент Борис Ельцин.





О закрытии фонда “Ъ” рассказала его президент Наталия Ушацкая. «К сожалению, у нас не получилось найти постоянные источники финансирования,— сказал она.— Сейчас фонд находится в состоянии ликвидации. Мы уже вынуждены отказывать авторам, которые планировали напечататься у нас».









Международный фонд «Демократия» был создан в 1993 году по инициативе экс-члена политбюро ЦК КПСС, академика РАН Александра Яковлева. По его замыслу фонд должен был выявлять неизвестные документы по истории России. Одним из главных направлений был поиск документов о сталинских репрессиях и деятельности ВЧК—ОГПУ—НКВД—КГБ. Материалы публиковались в книжной серии «Россия. ХХ век» и одноименном альманахе — в общей сложности вышло более ста томов.





По словам Наталии Ушацкой, фонд зарабатывал на госзаданиях, в частности выполняя работы для Росархива. Однако основное финансирование он получал в виде грантов и совместных проектов с зарубежными фондами и университетами. «После того как в 2012 году был принят закон об иностранных агентах, мы были вынуждены отказаться от таких средств,— сказала Наталия Ушацкая.— Разумеется, мы не хотели, чтобы нас называли агентами». Получить аналогичное финансирование внутри страны историкам не удалось: «Мы пять раз отправляли заявки на президентский грант, но не получили его. Раньше нам большую помощь оказывал Фонд Ельцина, но недавно и они сократили грантовые программы». Последние полгода сотрудники фонда не получали зарплату, но необратимой ситуация стала из-за проблем с арендой, говорит директор. «В 1993 году Борис Ельцин распорядился передать фонду помещение на Малой Грузинской на 25 лет. Этот срок истек, и к нашим проблемам прибавились затраты на помещение. Их мы уже не потянем и вынуждены закрыть фонд»,— сказала Наталия Ушацкая. Отметим, что в распоряжении первого президента РФ говорится об «одобрительном отношении к созданию фонда», а также предписывается «правительству, министерствам и ведомствам, органам исполнительной власти Москвы и Санкт-Петербурга оказывать международному фонду "Демократия" содействие».





«Для меня лично это крайне печальная новость,— сообщил “Ъ” историк, директор фонда "Исто еская память" Александр Дюков.— Это, безусловно, была чрезвычайно важная институция, которая подготовила огромное количество фундаментальных сборников документов по советской истории». Особую печаль у историка вызывает тот факт, что ряд книжных серий теперь останется незавершенным. «У них вышли первые тома сборников про польское подполье и экономику советской Прибалтики. Предполагалось, что выйдет еще по два-три тома, мы их очень ждали»,— сказал он. По словам господина Дюкова, деятельность фонда Яковлева — «неоценимый вклад в российскую историческую науку». «Они заложили фундамент, на котором историки будут работать еще многие десятилетия»,— подчеркнул он.