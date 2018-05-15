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Дело "13 января 1991 года": литовский прокурор попросил в суде пожизненного срока для экс-министра обороны СССР Язова

Литовская Генеральная прокуратура предлагает признать виновным в преступлениях против человечности и наказать пожизненным лишением свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова, который является фигурантом дела о январских событиях 1991 года.

Как передает агентство BNS, такое наказание Вильнюсскому окружному суду предложила на заседании во вторник прокурор Дайва Скорпускайте-Лисаускене.

Д.Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР, говорится в обвинительном акте Генпрокуратуры.

Проживающему в Москве 93-летнему Д. Язову предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. "Его судят заочно за запрещенное международным правом обращение с людьми, убийства лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права, нанесения увечий лицам, находящимся под защитой международного гуманитарного права, за пытки и прочее нечеловечное обращение с ними, повреждение их имущества, запрещенную военную атаку, использование запрещенных военных средств", пишет агентство.

Обвиняемого в суде представляет назначенный Литвой адвокат.

Согласно обвинительному акту, Д.Язов создал организованную группу вместе с ныне покойными советскими деятелями - бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным.

Прокуроры говорят, что Д.Язов действовал, зная, что в период времени между двумя мировыми войнами Литва была независимой, а 11 марта 1990 года объявила о восстановлении независимого государства. В обвинительном акте говорится, что, привлекая Компартию и создавая различные организации, Д.Язов со своими соратниками поручил другим должностным лицам "подготовить план захвата власти в Литве, составить список стратегически важных объектов, подлежащих захвату, включив в него государственные органы власти и управления, объекты массовой информации, коммуникации, путей сообщения".

Согласно документу, "11 января 1991 года при реализации плана преступных деяний при помощи военных действий были начаты агрессия со стороны Советского Союза и вооруженный конфликт в Литве". В документе описываются нападения в Вильнюсе, Алитусе, много внимания уделено захвату вильнюсского Дома печати.

Во вторник прокуроры предложат наказания 67 обвиняемым по делу о событиях 13 января 1991 года, им предъявлены обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и тому подобном.

Кроме Д.Язова, наказание пожизненным заключением предложено и бывшему командующему Вильнюсским гарнизоном Владимиру Усхопчику.

Согласно официальной версии Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи пострадали, пишет interfax.by


По делу 13-ого января в 1999 году по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений уже были осуждены шесть человек.

11:53 15/05/2018






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