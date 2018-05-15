Польские министры берут кредиты, чтобы отдать прошлогодние премии

Это делается в соответствии с распоряжением лидера польской правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, который по общему решению руководства партии обязал всех чиновников высшего уровня, которые являются членами PiS, до середины мая передать полученные премии благотворительному фонду Каритас.





Председатель канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик накануне признал польским СМИ: чтобы передать на благотворительность прошлогоднюю премию в размере 30 тыс. злотых (около 8,5 тыс. долл.) он взял в банке кредит в размере 20 тыс. злотых (свыше 5,5 тыс. долл.), а еще 10 тыс. злотых (около 2,8 тыс. долл.) получил на это с продажи собственного автомобиля.





Так же сделали или планируют сделать большинство других чиновников польского правительства. Хотя решение о возвращении премий было добровольным, ни один из членов польского правительства не заявлял, что откажется передавать премии на благотворительность. В руководстве PiS подчеркивали: если кто-то не выполнит этого решения, то должен принимать во внимание политические последствия, в частности то, что может не попасть в партийные списки на следующих парламентских выборах в 2019 году.





Оппозиция подчеркивает, что детально будет проверять, все ли министры и правительственные чиновники выполнили требование Качиньского.





Как сообщалось, решение PiS, о котором объявил Качиньский в начале апреля, связано со скандалом, который возник в польском публичном пространстве после обнародования два месяца назад информации о том, что экс-глава польского правительства Беата Шидло выплатила в конце прошлого года значительные премии себе, министрам своего правительства и заместителям министров - от 65 тыс. до 82 тыс. злотых (19-24 тыс. долл.). Реагируя на критику оппозиции, Шидло заявила, что члены ее правительства заслужили эти премии. После этого соцопросы показали, что рейтинг PiS обвалился на более чем 10%, чего не было с прихода этой партии к власти в конце 2015 года. По оценкам экспертов, одной из основных причин этого падения является именно получение политиками значительных премий и обоснование, что они их заслужили.









В начале апреля во время пресс-конференции Качиньский заявил, что правительственные чиновники должны жить скромнее, поскольку в ином случае общество этого не поймет. Кроме партийного решения о передаче правительственными чиновниками премий на благотворительность, лидер PiS объявил также о планах снижения зарплат для парламентариев, а также для руководителей местной администрации.





На прошлой неделе депутаты Сейма приняли закон о снижении зарплат себе и сенаторам на 20%.



