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В Минске появится площадка для обсуждения безопасности в Восточной Европе

«Восточная Европа: В поисках безопасности для всех» — международный форум под таким названием пройдет в Минске 23-25 мая.

Об этом сообщили на прошедшей в Минске пресс-конференции представители экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман и Денис Мельянцов.

Планируется, что в форуме примет участие около 350 человек с более 40 стран мира. Ожидается, что участие в мероприятии примет президент Беларуси Александр Лукашенко, генсекретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО Джеймс Аппатурай, экс-председатель ОДКБ Николай Бордюжа, а также представители ведущих европейских think tanks.

По словам Дениса Мельянцова, по сути в Минске пройдет глобальный форум региональной безопасности. На нем, в частности, планируется обсудить санкционную войну между Россией и Западом, имплементацию Минских соглашений, реализацию соглашений об обычных вооружениях и так далее. Отдельная секция будет посвящена китайскому проекту «Один пояс – один путь».

Как отметил Евгений Прейгерман, форум «Восточная Европа: В поисках безопасности для всех» «должен послужить тому, чтобы выстраивать общую картину, в которой есть абсолютно естественное место для всех тех, кто должен участвовать в дискуссии о безопасности».


По его словам, сегодня на карте международных событий, особенно в нашей части мира, нет площадок для дискуссий. Те же площадки, которые имелись, превращены в часть информационной войны. Но места, где эксперты могли бы обсуждать пути выхода из кризисных ситуаций, нужны.

«Без диалоговых инициатив остановить или обратить вспять процессы, происходящие в мире, невозможно», — убежден Евгений Прейгерман. По его мнению, «если ветра нестабильности и эскалации будут продолжаться, то Беларусь будет первой, кого эти ветра сдуют».

NV-online.info
11:36 15/05/2018






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