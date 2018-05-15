В Киеве СБУ задержала директора "РИА Новости Украина"

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.





"У нас все юридически обоснованно", - сказала она, добавив, что позже СБУ обнародует больше информации.





По словам коллег Вышинского, его задержали на улице рядом с его домом.





Гитлянская в Facebook сообщила, что сотрудники службы безопасности "раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России".





"Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины", - написала она и добавила, что сейчас проходят следственные действия.





Позже в агентстве сообщили, что в их офисе в Киеве проходят обыски.



