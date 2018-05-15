Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Киеве СБУ задержала директора "РИА Новости Украина"

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе российского информагентства в Киеве, задержали директора украинского отдела "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"У нас все юридически обоснованно", - сказала она, добавив, что позже СБУ обнародует больше информации.

По словам коллег Вышинского, его задержали на улице рядом с его домом.

Гитлянская в Facebook сообщила, что сотрудники службы безопасности "раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России".

"Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины", - написала она и добавила, что сейчас проходят следственные действия.

Позже в агентстве сообщили, что в их офисе в Киеве проходят обыски.


11:19 15/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё