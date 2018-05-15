



Они протестовали против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Среди жертв — восьмимесячная девочка, которая надышалась газа и умерла. Сотни людей получили ранения. Красный Крест заявил, что у пострадавших ранения от боевых патронов, однако израильская сторона утверждает: использовались только резиновые пули и слезоточивый газ, сообщает Еврорадио.









Тель-Авив называет действия своей армии "самообороной".

Всего в акциях протеста на 12 участках границы участвовали около 35 тысяч человек. У протестующих были самодельные взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью, они пытались ломать пограничные ограждения.



