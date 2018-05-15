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Видео: в Газе в столкновениях с израильскими военными погибли 59 палестинцев

На границах сектора Газа и Израиля в столкновениях с израильскими военными погибли 59 палестинцев (ранее сообщалось о 55 погибших).


Они протестовали против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Среди жертв — восьмимесячная девочка, которая надышалась газа и умерла. Сотни людей получили ранения. Красный Крест заявил, что у пострадавших ранения от боевых патронов, однако израильская сторона утверждает: использовались только резиновые пули и слезоточивый газ, сообщает Еврорадио.



Тель-Авив называет действия своей армии "самообороной".

 

Всего в акциях протеста на 12 участках границы участвовали около 35 тысяч человек. У протестующих были самодельные взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью, они пытались ломать пограничные ограждения.



10:38 15/05/2018






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