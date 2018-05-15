"Начался набор новых политзеков-тяжеловесов"

"Уголовная статья, по которой предъявлено обвинение Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, предусматривает два вида наказания: ограничение до 5 лет или лишение до 7 лет свободы! Думаю в этом политическом преследовании эффективно работающего независимого профсоюза РЭП власть уже приняла решение. Иначе зачем было дело передавать в суд? Ведь с момента его возбуждения оба фигуранта были и без того ограничены в свободе, находясь на подписке о невыезде.





Можно было держать профлидеров в этом статусе до бесконечности. Зачем это ограничение понадобилось еще дублировать и в виде приговора суда? Значит, начался процесс набора новых политических заключенных, причем политзеков-тяжеловесов, за которых не стыдно будет начинать торг с еврочиновниками любого калибра! А раз так, значит и приговор нашим коллегам будет суровый, пишет praca-by.info









Утешает одно: чем раньше в стране будет объявлено очередное переизбрание старого президента в нового, тем быстрее Федынич и Комлик окажутся на свободе. Тот момент, когда мы будем требовать досрочных президентских выборов!"



