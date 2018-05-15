Сам визит Лукашенко, помимо политической, имеет очевидную экономическую направленность. Как отмечают в дипломатической службе Беларуси, одна из главных целей международного президентского турне последних месяцев — расширение потенциального плацдарма для выхода на новые рынки.





Флагманом белорусского промышленного экспорта традиционно является сельхозтехника, в частности, тракторы.





И в ноябре 2017 года "Минский тракторный завод" открыл сборочное производство в 20 километрах от Душанбе, в Гиссаре. Кроме того, на базе сборочного цеха планируется производство прицепной и навесной техники и самоходных косилок.





Здесь белорусы планируют потеснить Китай, конкурируя с их техникой за счет лучшего качества и при этом невысокой цены.





Помимо тракторов для таджикских дехкан, от 500 до 1000 ежегодно в зависимости от потребности рынка, предприятие "МТЗ" даст около 150 новых рабочих мест.





Да и на нынешней выставке правят бал все тот же "МТЗ", "Белаз", "Гомсельмаш", "Лидагропроммаш", "Бобруйскагромаш", "Минский автомобильный завод" и другие.





Свое производство представят и компании нефтехимической отрасли — предприятия концерна "Белнефтехим". Вероятно, белорусский президент на встрече с таджикистанским лидером будет ходатайствовать за национальных производителей, которые получат шанс нарастить экспорт в страну.





Более того, во время визита Рахмона в Беларусь в ноябре-декабре 2017 года, Александр Лукашенко заявил, что рассматривает Таджикистан как опорный пункт для дальнейшего завоевания рынков Афганистана и Пакистана.





Глава Беларуси вообще известен своим протекционизмом в отношении отечественной сельскохозяйственной продукции и техники. Проявляется это даже в официальном дипломатическом ритуале.





В 2015 году он подарил президенту Грузии мешок семенной картошки, а во время последнего визита в Молдову привез туда с собой пять тракторов BELARUS-1523 и две коммунальные машины на базе "МАЗов".





Но поскольку сотрудничество двух государств должно быть двухсторонним, у Таджикистана тоже есть что предложить.





"Таджикистан, безусловно, интересен белорусской стороне той специфической сельскохозяйственной продукцией, которая не может быть выращена в Беларуси", — полагает Аза Миграян, руководитель отдела экономики Института стран СНГ.





Речь идет об экспорте сухофруктов, плодоовощей и, вероятно, хлопка — "бело олота" Таджикистана, сообщает Спутник-Таджикистан





Всего же общий товарооборот между странами по итогам 2017 был равен почти 43 миллионам долларов, что в два раза превышает показатели 2016-го. В 2018 рост продолжился: с января по март он увеличился на 147%, а белорусский экспорт в Таджикистан — на 160% по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года.





Что касается политической части встречи глав государств, то речь пойдет об общих вопросах безопасности и противодействия терроризму в рамках ОДКБ.





Кроме того, важной темой для официального Душанбе станет Евразийский союз, к которому правительство давно присматривается, но все не решается присоединиться.





Скорее всего, Эмомали Рахмон захочет узнать, как обстоят дела в отношениях между странами-членами ЕАЭС, и в очередной раз оценить, будет ли Таджикистану выгода от вступления в евразийское экономическое пространство.





Напомним, что по итогам заседания межправительственной комиссии Россия-Таджикистан 20 апреля 2018 первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов предложил Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС. Он отметил, что данный статус не влечет за собой членства в союзе, не несет никакого политического аспекта, но при этом способствует товарообороту и взаимному проникновению экономик. Однако Александр Лукашенко вчера в Сочи покритиковал такой формат сотрудничества. «Отмечу разработанный проект положения о статусе государства-наблюдателя при ЕАЭС как один из успешных этапов совместной работы, то есть когда захотели, поставили перед собой задачу и цель, мы её решили и даже приняли сегодня положительное решение по первому нашему наблюдателю, – сказал Лукашенко, имея в виду Молдову. – Но нельзя делать опрометчивых шагов в этом плане, особенно если страны не готовы к установлению более тесных контактов с нашей организацией. ЕАЭС должен сам доказать свою притягательность для третьих государств».





Впрочем, и ЕАЭС он тоже критиковал...