В Международном аэропорту Душанбе его встречал премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.





Как сообщалось ранее, в рамках официального визита запланированы переговоры с с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе. Главы государств рассмотрят итоги и дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран. В первую очередь имеется в виду Афганистан.





Фото: Ховар