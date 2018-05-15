Фотофакт: Премьер Таджикистана встретил Лукашенко конфетами, фруктами и сухофруктами
Глубокой ночью Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан.
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В Международном аэропорту Душанбе его встречал премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
Как сообщалось ранее, в рамках официального визита запланированы переговоры с с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе. Главы государств рассмотрят итоги и дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран. В первую очередь имеется в виду Афганистан.
Фото: Ховар
"Белорусский партизан"
07:07 15/05/2018
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