Лукашенко из Сочи улетел в Таджикистан

Визит запланирован как трехдневный.





Уже завтра Лукашенко встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается, что Рахмон и Лукашенко примут участие в торжественном открытии национальной выставки Беларуси в Таджикистане.





На дни визита белорусского лидера в Душанбе запланировано проведение белорусско-таджикского бизнес-форума, на который прибудут бизнесмены из соседних стран, в том числе из Афганистана. Кроме того, для участия в выставке белорусских товаров в столицу Таджикистана уже прибыли представители 150 белорусских предприятий. Белорусский десант также включает деятелей кино и культуры.





Ранее президент Беларуси дважды посещал Таджикистан с официальными визитами – в 2000 и 2011 годах.



