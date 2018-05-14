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Лукашенко из Сочи улетел в Таджикистан

Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Таджикистан, сообщили в понедельник в эфире телеканала "Беларусь 1".

Визит запланирован как трехдневный.

Уже завтра Лукашенко встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается, что Рахмон и Лукашенко примут участие в торжественном открытии национальной выставки Беларуси в Таджикистане. 

На дни визита белорусского лидера в Душанбе запланировано проведение белорусско-таджикского бизнес-форума, на который прибудут бизнесмены из соседних стран, в том числе из Афганистана. Кроме того, для участия в выставке белорусских товаров в столицу Таджикистана уже прибыли представители 150 белорусских предприятий. Белорусский десант также включает деятелей кино и культуры.  

Ранее президент Беларуси дважды посещал Таджикистан с официальными визитами – в 2000 и 2011 годах.

"Белорусский партизан"
23:59 14/05/2018






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