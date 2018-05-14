На критику Лукашенко Путин ответил двумя словами: «Большое спасибо»

Отважился ли Лукашенко на критику действий России? В Минске он решительно и лихо высказывал намерение разобраться и расставить точки над «i». Удалось ли довезти эту решительность до Сочи.





Надо признать, что не столь убедительно, как в Минске, но и в Сочи Лукашенко не промолчал. И был единственным из президентов, кто отважился не рассыпаться в комплиментах России и Путину. Без комплиментов и поздравлений с избранием, конечно, не обошлось. Но в целом речь Лукашенко была резкой.





«Изначально Союз создавался как структура для исключительно экономического сотрудничества. Предполагалось выстроить систему равноправных рыночных отношений. Но в торговлю регулярно вмешивается политика, – заявил Лукашенко. – Интересы отдельных товаропроизводителей периодически ставятся выше принятых нами решений. Это идёт вразрез с нашими договорённостями. Не надо приводить примеры, вы о них сами прекрасно знаете. Единственный положительный момент – это то, что мы наконец вместе задумались над созданием перспективных механизмов не только урегулирования споров, но и их предотвращения.





Структура экономик наших стран во многом разная. Кто-то больше экспортирует сырьё, кто-то больше продаёт продукты переработки. И сырьевая, и производственная база у Союза колоссальная, но мы так и не научились эффективно её использовать, не выработали единых правил для общего рынка.





Сегодня именно региональное интеграционное объединение создаёт предпосылки для роста мировой экономики. А мы, вместо того чтобы свободно торговать, закрываемся друг от друга. Более того, обмениваемся взаимными претензиями даже в средствах массовой информации, рискуя международным авторитетом Союза. И здесь Нурсултан Абишевич в закрытом режиме приводил хороший такой идеологический пример – когда нам хватает проблем со стороны, мы ещё создаём друг для друга проблемы.





Надо в этой непростой ситуации, когда предпринимается давление со стороны на Союз, организоваться наконец-то, сплотиться и, сделав определённые выводы, извлечь интерес для наших стран. Мы игнорируем цивилизованный способ решения торговых споров через Евразийскую экономическую комиссию. Абсолютно поддерживаю тех, кто говорит о том, что надо сегодня, конкретизировав роль (с учётом нашего опыта) Комиссии, усилить функции нашего, так сказать, правительства, общего экономического правительства.





К сожалению, опять не готовы для обсуждения на высшем уровне программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Надеемся, что хотя бы к концу текущего года мы поставим подписи под этими основополагающими документами. И не надо тут подозревать Беларусь что это только в интересах Беларуси. Мы договорились, что мы решим этот вопрос, значит, его надо решать».









Владимир Путин отреагировал на претензии белорусского лидера всего двумя словами – «Спасибо большое» – и передал слово Нурсултану Назарбаеву. После речи которого даже пригласил всех сидящих за столом на Чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России.





А Лукашенко, судя по фото, своей пламенной речью всего лишь забил гол в собственные ворота. Своей многолетней политикой он вел Беларусь к катастрофической зависимости от России и теперь возмущаться действиями партнера у него плохо получается. А тем более не получается требовать.



