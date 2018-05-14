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На презентации законопроекта о БЧБ-флаг не обошлось без провокации

В минской гостинице "Виктория" вечером 14 мая состоялась презентация законопроекта об использовании и защите бело-красно-белого флага. Среди прочих участие в мероприятии приняли два депутата Палаты представителей — Анна Канопацкая и Елена Анисим. Также в зале были руководители партий, общественных объединений и инициатив, политики и общественные активисты.

Ближе к окончанию презентации на сцену вышел мужчина, назвавшийся Александром Виноградовым, представителем "Союза русского народа". Он попросил поднять руки тех из присутствующих, у кого в паспорте написано, что он белорус по национальности. (В белорусских паспортах, как известно, нет графы "национальность".)

Активисты посчитали его провокатором и удалили за зала.


Закончилась презентация выступлением известного музыканта Лявона Вольского.

Источник: "Еврорадио"
21:55 14/05/2018






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