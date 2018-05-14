На презентации законопроекта о БЧБ-флаг не обошлось без провокации

Ближе к окончанию презентации на сцену вышел мужчина, назвавшийся Александром Виноградовым, представителем "Союза русского народа". Он попросил поднять руки тех из присутствующих, у кого в паспорте написано, что он белорус по национальности. (В белорусских паспортах, как известно, нет графы "национальность".)





Активисты посчитали его провокатором и удалили за зала.









Закончилась презентация выступлением известного музыканта Лявона Вольского.