На презентации законопроекта о БЧБ-флаг не обошлось без провокации
В минской гостинице "Виктория" вечером 14 мая состоялась презентация законопроекта об использовании и защите бело-красно-белого флага. Среди прочих участие в мероприятии приняли два депутата Палаты представителей — Анна Канопацкая и Елена Анисим. Также в зале были руководители партий, общественных объединений и инициатив, политики и общественные активисты.
Ближе к окончанию презентации на сцену вышел мужчина, назвавшийся Александром Виноградовым, представителем "Союза русского народа". Он попросил поднять руки тех из присутствующих, у кого в паспорте написано, что он белорус по национальности. (В белорусских паспортах, как известно, нет графы "национальность".)
Активисты посчитали его провокатором и удалили за зала.
Закончилась презентация выступлением известного музыканта Лявона Вольского.
Источник: "Еврорадио"
21:55 14/05/2018
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