«Хезболлах» пригрозило Израилю

Об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала «Аль-Манар».





«Если израильский агрессор перейдет красные линии, ответный удар может быть внутри территории оккупированной Палестины, а не на Голанских высотах», - сказал Насрулла.





Он отметил, что ракетный удар по израильским позициям на Голанах был посланием руководству Израиля, проиранские силы показали способность отвечать на агрессию Израиля в Сирии:





«Это послание говорит о том, что безнаказанно бомбить и убивать в Сирии уже нельзя, и будет ответ, и соответствующее наказание не обязательно ракетами, как прошлый раз».