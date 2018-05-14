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«Хезболлах» пригрозило Израилю

Проиранские силы готовы нанести ракетный удар по поселениям в глубине территории Израиля, если Тель-Авив перейдет красную черту.

Об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала «Аль-Манар».

«Если израильский агрессор перейдет красные линии, ответный удар может быть внутри территории оккупированной Палестины, а не на Голанских высотах», - сказал Насрулла.

Он отметил, что ракетный удар по израильским позициям на Голанах был посланием руководству Израиля, проиранские силы показали способность отвечать на агрессию Израиля в Сирии:

«Это послание говорит о том, что безнаказанно бомбить и убивать в Сирии уже нельзя, и будет ответ, и соответствующее наказание не обязательно ракетами, как прошлый раз».

21:43 14/05/2018






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