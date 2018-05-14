Лавров и Шойгу останутся на постах, Рогозин возглавит «Роскосмос»

Сегодня об этом «РИА Новости» сообщили два источника в российском парламенте. По информации источников «РИА Новости» и РБК, Алексей Гордеев совместит посты зампреда правительства и главы Минсельхоза.





Как отмечает «РИА Новости», сохранят посты в формируемом правительстве глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров. Глава Минтранса Максим Соколов, глава Минсельхоза Александр Ткачев, и.о. министра по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов покинут Белый дом. По информации РБК, на своем посту останется и и.о. министра культуры Владимир Мединский. Как сообщал “Ъ”, в кабинете останется глава Минэнерго Александр Новак.





Как сообщает РБК, и.о. вице-премьера Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную промышленность, возглавит госкорпорацию «Роскосмос». Источники “Ъ” в аппарате правительства и Кремле уточняют, что ракетно-космическая отрасль при этом изменится: помимо традиционных направлений (спутнико- и ракетостроение) «Роскосмос» также начнет курировать работу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (средства авиационного поражения и торпедное вооружение) и концерна ВКО «Алмаз-Антей» (системы противовоздушной и противоракетной обороны). Концерн «РТИ» (принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова) в контур «Роскосмоса» не войдет, добавил один из собеседников “Ъ”.





И.о. вице-премьера Аркадий Дворкович, как сообщает газета «Ведомости», возглавит фонд «Сколково». Он заменит попавшего под санкции Виктора Вексельберга.





Премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту Владимиру Путину кандидатов в правительство 15 мая. Список предложенных в кабинет чиновников разглашаться, однако не будет. Пока известны только кандидаты в вице-премьеры: их Дмитрий Медведев назвал на встрече с думскими фракциями. Первым зампредом правительства станет Антон Силуанов (совместит с постом главы Минфина), вице-премьерами — Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко и Константин Чуйченко.