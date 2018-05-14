Хартия доступна

Сайт стал доступен по доменному имени http://www.charter97.link





Домен .LINK начал свою деятельность совсем недавно. Для регистрации домена .LINK не требуется предоставление документов, и нет необходимости подтверждать свою личность.





Напомним, сайт «Хартия-97» был заблокирован белорусскими властями в январе этого года. В чем конкретно выразились нарушения, инкриминируемые популярному оппозиционному ресурсу, белорусские власти не сообщили.



