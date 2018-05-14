13–14 июня Далай-лама будет читать лекцию в Вильнюсе, на арене Siemens. Тема лекции - "Искусство счастья". Это платная лекция. Открытая лекция о человеческих ценностях в сфере образования состоится в Вильнюсском университете.





Несмотря на протесты Китая, с Далай-ламой планируют встретиться депутаты литовского парламента, объединившиеся во временную группу солидарности с Тибетом. Даля Грибаускайте такой встречи не планирует.





Кстати, Далай-лама приезжал в Литву трижды, в последний раз в 2013 г. Тогда с ним встречалась президент страны Даля Грибаускайте, что вызвало возмущение Китая. После этого официальные переговоры с Китаем у Литвы оказались были замороженными, но в феврале 2015 года Пекин распространил заявление о том, что снова готов к развитию дружеских отношений с Литвой.





Далай-лама XIV — духовный лидер последователей тибетского буддизма. Лауреат Нобелевской премии мира. В 2007 году награждён высшей наградой США — Золотой медалью Конгресса. До 27 апреля 2011 года также возглавлял Тибетское правительство в изгнании.





Пекин считает Далай-ламу сепаратистом, добивающимся отделения Тибета от Китая. Пекин не признает действующее в изгнании правительство Тибета и не поддерживает никакого диалога с представителями Далай-ламы.



