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У белорусов есть шанс увидеть и услышать Далай-ламу. Он приезжает в Литву

Визит тибетского лидера Далай-ламы в Вильнюс намечен на июнь 2018 года.

У белорусов есть шанс увидеть и услышать Далай-ламу. Он приезжает в Литву
13–14 июня Далай-лама будет читать лекцию в Вильнюсе, на арене Siemens. Тема лекции - "Искусство счастья". Это платная лекция. Открытая лекция о человеческих ценностях в сфере образования состоится в Вильнюсском университете. 

Несмотря на протесты Китая, с Далай-ламой планируют встретиться депутаты литовского парламента, объединившиеся во временную группу солидарности с Тибетом. Даля Грибаускайте такой встречи не планирует.

Кстати, Далай-лама приезжал в Литву трижды, в последний раз в 2013 г. Тогда с ним встречалась президент страны Даля Грибаускайте, что вызвало возмущение Китая. После этого официальные переговоры с Китаем у Литвы оказались были замороженными, но в феврале 2015 года Пекин распространил заявление о том, что снова готов к развитию дружеских отношений с Литвой.

Далай-лама XIV — духовный лидер последователей тибетского буддизма. Лауреат Нобелевской премии мира. В 2007 году награждён высшей наградой США — Золотой медалью Конгресса. До 27 апреля 2011 года также возглавлял Тибетское правительство в изгнании. 

Пекин считает Далай-ламу сепаратистом, добивающимся отделения Тибета от Китая. Пекин не признает действующее в изгнании правительство Тибета и не поддерживает никакого диалога с представителями Далай-ламы.

"Белорусский партизан"
21:17 14/05/2018






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