Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Во время открытия посольства США в Иерусалиме вспомнили Беларусь

В Иерусалиме сегодня торжественно открыли посольство США. Во время торжественной церемонии Джаред Кушнер - спецпосланник США на Ближнем Востоке и зять президента Дональда Трампа - вспомнил о стране своих предков - Беларуси.

«Я сегодня здесь - гордый американец и внук людей, переживших Холокост. Во время Второй Мировой войны мои предки Рая и Джозеф Кушнер убежали из своего дома в белорусский лес, чтобы избежать смерти от нацистов. Им как-то удалось перенести ужасы и выжить. После войны они построили новую жизнь в Америке - маяке надежды и стране бескрайних возможностей», - сказал старший советник Белого дома, которого цитирует Радио "Свобода".


Дед и бабушка Джареда Кушнер происходят из Новогрудка и Карелич, что в Гродненской области. Рая Кушнер родилась и жила в Новогрудке, а Джозеф (Йозеф) происходил из Карелич. После войны в 1945 году они эмигрировали в США.

Отец Джареда, американский миллиардер Чарльз Кушнер, был в Новогрудке уже несколько раз, а первый раз в 1989 году вместе со своей матерью, которая там родилась. Именно она рассказала ему историю жизни их семьи, показала, где был их дом, где гетто, из которого в войну она через туннель убежала вместе с матерью и дедом, и как пережила Холокост в Налибокской пуще.


21:12 14/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё