Во время открытия посольства США в Иерусалиме вспомнили Беларусь

«Я сегодня здесь - гордый американец и внук людей, переживших Холокост. Во время Второй Мировой войны мои предки Рая и Джозеф Кушнер убежали из своего дома в белорусский лес, чтобы избежать смерти от нацистов. Им как-то удалось перенести ужасы и выжить. После войны они построили новую жизнь в Америке - маяке надежды и стране бескрайних возможностей», - сказал старший советник Белого дома, которого цитирует Радио "Свобода"









Дед и бабушка Джареда Кушнер происходят из Новогрудка и Карелич, что в Гродненской области. Рая Кушнер родилась и жила в Новогрудке, а Джозеф (Йозеф) происходил из Карелич. После войны в 1945 году они эмигрировали в США.





Отец Джареда, американский миллиардер Чарльз Кушнер, был в Новогрудке уже несколько раз, а первый раз в 1989 году вместе со своей матерью, которая там родилась. Именно она рассказала ему историю жизни их семьи, показала, где был их дом, где гетто, из которого в войну она через туннель убежала вместе с матерью и дедом, и как пережила Холокост в Налибокской пуще.