МиГи — для Сербии, а проблемы для Беларуси?

Стоит напомнить, что в январе 2017 года по итогам официального визита в Беларусь президента (тогда — премьер-министра) Сербии Александра Вучича была достигнута договоренность о безвозмездной передаче беларуской стороной сербам истребителей МиГ-29 и двух дивизионов ЗРК «Бук». Сербская сторона должна была оплатить ремонт и модернизацию на предприятиях Беларуси передаваемой техники. Начало поставок было запланировано на 2018 год.





Интересно отметить, что и тогда, и позднее о ситуации вокруг выполнения соглашения сообщали сербские источники. Белорусские предпочитали помалкивать. А события развивались любопытно.





В ноябре 2017 года Беларусь и Сербия планировали подписать соответствующее соглашение о передаче вооружения в ходе визита сербского руководства в Минск. Но он так и не состоялся. А поэтому неизвестно, было подписано соглашение или нет. Очевидно, что какие-то общие договоренности имелись. Другое дело, что они могли существовать на уровне устного соглашения между А. Вучичем и А. Лукашенко.





22 февраля в Минск с визитом прибывает министр обороны Сербии Александр Вулин. Обсуждались перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества, участие в миротворческих операциях, экспорт военной продукции на рынки третьих стран. Отдельно сербская сторона затронула вопрос поставок боевых самолетов. На встрече присутствовал глава Госкомвоенпрома Олег Двигалев.





И вот через два месяца выясняется, что у Сербии уже есть четыре истребителя, поставленных Беларусью. Но модернизировать их будут не в Беларуси, а в Сербии. При участии российских специалистов и до уровня МиГ-29СМ. В результате машины смогут оставаться в строю и после 2030 года. Запомним этот момент.





О количестве истребителей МиГ-29 у Беларуси доподлинно не известно. Официальные источники дают цифру в 33 единицы. Международные справочники — в 37 и более. По оценкам российских специалистов, для надежной системы воздушной обороны Беларусь должна иметь не менее 40 боеготовых истребителей. Таким образом, сомнительно, чтобы сербам были переданы машины из состава национальных ВВС. Скорее всего, речь идет о самолетах, находящихся на хранении в Беларуси. И которые не удалось продать на внешнем рынке. Этим самолетам предстоит как минимум второй, а скорее, даже третий капитальный ремонт. И далеко не факт, что их собственником является именно Беларусь. Это могут быть и российские машины, которые ожидали своего покупателя на площадках 558-го авиаремонтного завода в Барановичах.





Не слишком ли сложная схема: передавать через Беларусь российские истребители в Сербию под видом белорусских? Практического смысла в том нет. Но есть смысл политический.





Война в Украине продемонстрировала геополитическое одиночество Кремля. Россия увидела, что союзников у нее нет вообще. Между тем претензии на то, чтобы быть ведущим игроком в Европе, никуда не делись. Но такой статус требует наличия внешних атрибутов. Один из них — как раз союзники. В результате в 2015 году оформляется своеобразный «славянский треугольник»: Беларусь, Сербия, Россия. Внешним проявлением его стали трехсторонние учения «Славянское братство». Далее, российские спецслужбы получают от сербских властей практически карт-бланш на проведение своей деятельности против соседних стран региона с сербской территории. Апофеозом стал заговор с целью государственного переворота в Черногории. Кстати, в числе причастных к нему назывался и один гражданин нашей страны из числа пророссийских активистов.





Одновременно Россия начинает оказывать Сербии помощь в перевооружении армии поставками техники, включая МиГ-29. Комментируя поступление истребителей в ВВС Сербии из Беларуси и России, сербский министр обороны заявил, что в итоге его страна будет доминировать в небе Балкан.





Сомнительно, чтобы вся эта активность обрадовала соседей Белграда, с которыми у него отношения, мягко говоря, не безоблачные. Хорватия, Словения, Албания, Черногория — члены НАТО (а первые две страны еще и ЕС). Босния и Герцеговина по факту — протекторат Евросоюза. И с Альянсом, и с Европейским союзом официальный Минск отношения хотел бы улучшить. Но как воспримут в том же Загребе предложение дружбы из Минска, когда тот параллельно вооружает их противников?









Подводим итог сказанному. Высока вероятность, что Беларусь стала транзитером в схеме поставки в Сербию принадлежащих России истребителей МиГ-29. Именно поэтому Минск и не имел права голоса в определении, где именно будут модернизироваться передаваемые Сербии самолеты. Москва провернула политическую комбинацию, втянув Минск в деятельность, которую соседи Сербии иначе как направленной на дестабилизацию и без того непростой ситуации в регионе воспринимать не будут. А беларуские власти вместо денег получат дополнительные сложности в налаживании диалога с ЕС и НАТО от их балканских членов.



