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Оршанца задержали за одиночный пикет

Возле памятника Ленина в центре Орши утром 14 мая прошёл одиночный пикет "По 500 тут нет", сообщает Оршанский региональный портал.

Заранее об этой акции ничего не сообщалось. Да и кто стал её единственным участником также не известно. Фотографии на адрес сайта orsha.eu прислали прохожие, сотрудники интернет-издания смогли увидеть только момент задержания участника.

Всего парень смог простоять возле памятника Ленину около 15 минут с 10 часов утра в понедельник. Он установил на памятник самодельную табличку "По 500 тут нет" и просто стоял рядом, читая книгу. Понятно, что надпись на табличке касается обещанных уже давно средних зарплат по 500 долларов.
19:06 14/05/2018






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