Оршанца задержали за одиночный пикет

Заранее об этой акции ничего не сообщалось. Да и кто стал её единственным участником также не известно. Фотографии на адрес сайта orsha.eu прислали прохожие, сотрудники интернет-издания смогли увидеть только момент задержания участника.





Всего парень смог простоять возле памятника Ленину около 15 минут с 10 часов утра в понедельник. Он установил на памятник самодельную табличку "По 500 тут нет" и просто стоял рядом, читая книгу. Понятно, что надпись на табличке касается обещанных уже давно средних зарплат по 500 долларов.