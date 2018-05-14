Журналиста Павла Можейко наказали штрафом

В суде против Павла свидетельствовал милиционер, сообщает Радио «Свабода».

Протокол на Павла Можейко составили сотрудники Ленинского РОВД Гродно. В нем Можейко обвиняют в нарушении ч.1 ст.35 и ч.15 ст.1 Закона «О средствах массовой информации».









В протоколе говорится, что 25 марта в Каложским парке во время проведения массового мероприятия посвященного 100-й годовщине БНР Можейко, не имея аккредитации журналиста иностранного средства массовой информации, брал интервью в прямом эфире у Вадима Саранчукова и позже поместил на сайте польского телеканала «Белсат» с целью дальнейшего распространения.









Можейко заявил, что власти дали в очередной раз понять независимым журналистам, что в принципе ничего по отношению к ним не изменилось.

«Они позволили провести мероприятие, но настолько насколько им это было нужно. Мол, вы тут играйте, но милицейская дубинка где-то рядом и мы ее не спрятали…» — говорит Можейко.

По его словам, у многих была эйфория, после того как разрешили проведение торжеств, но прошло время и власти всё поставили на свои места.



