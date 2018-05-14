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Журналиста Павла Можейко наказали штрафом

В Ленинском суде Гродно огласили приговор журналисту Павлу Можейко — штраф 857 рублей. Согласно протоколу милиции, его обвиняли в работе на иностранное СМИ без аккредитации.

В суде против Павла свидетельствовал милиционер, сообщает Радио «Свабода».
Протокол на Павла Можейко составили сотрудники Ленинского РОВД Гродно. В нем Можейко обвиняют в нарушении ч.1 ст.35 и ч.15 ст.1 Закона «О средствах массовой информации».


В протоколе говорится, что 25 марта в Каложским парке во время проведения массового мероприятия посвященного 100-й годовщине БНР Можейко, не имея аккредитации журналиста иностранного средства массовой информации, брал интервью в прямом эфире у Вадима Саранчукова и позже поместил на сайте польского телеканала «Белсат» с целью дальнейшего распространения.


Можейко заявил, что власти дали в очередной раз понять независимым журналистам, что в принципе ничего по отношению к ним не изменилось.
«Они позволили провести мероприятие, но настолько насколько им это было нужно. Мол, вы тут играйте, но милицейская дубинка где-то рядом и мы ее не спрятали…» — говорит Можейко.
По его словам, у многих была эйфория, после того как разрешили проведение торжеств, но прошло время и власти всё поставили на свои места.


18:15 14/05/2018






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