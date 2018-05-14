Перевозкой занимались третьи лица, которые после пересечения границы отдавали деньги Комлику. Таким образом, руководство РЭП уклонялось от налогов.

"Управление Следственного комитета по городу Минску выдвинуло окончательное обвинение председателю Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадию Федыничу, а также главному бухгалтеру данного объединения Игорю Комлику в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", — сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитет Сергей Кабакович.

По его словам, которые передает БЕЛТА, все эти действия происходили в 2011 году.

Как сообщало Еврорадио, по данным следствия, за 2011 год профсоюз РЭП недоплатил налогов почти на 23 тысячи рублей (с учетом деноминации).

По словам Кабаковича, в материалах дела есть сведения о противоправной деятельности Федынича и Комлика вплоть до 2017 года. По ним ведется дополнительная проверка, в том числе — чтобы выяснить сумму уклонения от налогов. Также, говорит Кабакович, есть документы о нецелевом использовании денег, полученных от иностранных партнеров.

Кстати, по той же схеме в 2011 году был задержан и позже осужден правозащитник Алесь Беляцкий. Правозащитники "Весны" также имели счет в литовском банке.