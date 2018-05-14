СК: Руководители РЭП имели счет в банке Литвы, возили деньги через границу
Перевозкой занимались третьи лица, которые после пересечения границы отдавали деньги Комлику. Таким образом, руководство РЭП уклонялось от налогов.
"Управление Следственного комитета по городу Минску выдвинуло окончательное обвинение председателю Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадию Федыничу, а также главному бухгалтеру данного объединения Игорю Комлику в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", — сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитет Сергей Кабакович.
По его словам, которые передает БЕЛТА, все эти действия происходили в 2011 году.
Кстати, по той же схеме в 2011 году был задержан и позже осужден правозащитник Алесь Беляцкий. Правозащитники "Весны" также имели счет в литовском банке.