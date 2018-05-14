Лукашенко - Пашиняну: "Вообще, вы молодцы"

В Сочи на полях саммита ЕАЭС состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Примечательно, что встреча двух лидеров изначально не планировалась, сообщает БелТА.





"Я ждал этой встречи. Нам действительно стоит поговорить. Вряд ли мы концептуально успеем на короткой ноге обсудить все проблемы, которые в мире существуют, вокруг нас. Не думаю, что в наших отношениях есть или будут какие-то проблемы", — приводит слова Лукашенко агентство.





Президент выразил готовность подробно рассказать новому премьеру Армении о развитии отношений между двумя странами, деятельности Евразийского экономического союза.





"Это очень важная встреча. Вообще, вы молодцы. Вы очень достойно и правильно вышли из этой ситуации, вы это сами уже почувствовали. Мы рады за вас", — добавил президент.





Лукашенко добавил, что недавно обсуждал с президентом Армении развитие ситуации в Ереване, и было принято решение направить туда белорусских журналистов для объективного освещения событий.









"На нас вы можете рассчитывать, как и прежде. Наша политика в отношении очень близкого нам армянского народа никогда не изменится. Это я вам обещаю. Она будет такой же конструктивной, дружеской", — заверил президент Беларуси.





Напомним, в Сочи в понедельник проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета.



