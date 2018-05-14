Плоды дружбы: Взошла кукуруза, посаженная Додоном и Лукашенко
Беларусь и Молдова рассчитывают на дальнейший рост взаимного товарооборота. Отдельной благодарности от Игоря Додона удостоились подаренные президентом Беларуси трактора.
Президенты встретились в понедельник в Сочи, где в эти дни проходит саммит Евразийского экономического союза.
Беларусь наблюдает
Лукашенко во время переговоров с Додоном отметил, что наблюдает за развитием событий в Молдове. По его словам, несмотря на то, что президенты не так давно уже встречались в Кишиневе, накопился ряд вопросов, которые нужно решить.
Правда, проблем особых в отношениях Беларуси и Молдовы нет, считает белорусский президент, но обсудить все нужно.
"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Молдове, точно так, как и вы – в Беларуси. Я готов обменяться мнениями на сей счет", – предложил Лукашенко коллеге.
В свою очередь Додон выказал слова признательности президенту Беларуси за то, что он в апреле совершил официальный визит в Молдову.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Молдовы Игорь Додон
Молдова надеется
По словам Додона, все трактора, которые подарил белорусский лидер, уже находятся в регионах, нуждающихся в технике, а совместно посаженная президентами кукуруза взошла.
"Мы с удовольствием отмечаем рост торговли. Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы вернуться к уровню, который был у нас несколько лет назад", – считает президент Молдовы.
Динамика, которая сейчас наблюдается, дает сигнал о том, что в текущем году продолжится рост совместного товарооборота Минска и Кишинева.
Додон также надеется на поддержку со стороны Беларуси на саммите ЕАЭС при рассмотрении вопроса о предоставления Молдове статуса наблюдателя при интеграционном объединении.
"Для нас это очень важно, мы открыты к диалогу и с Западом, и с Востоком", – отметил молдавский лидер.
Лукашенко находился в Молдове с официальным визитом в конце апреля текущего года. В Кишиневе он провел ряд переговоров, а также с молдавским коллегой поучаствовал в посевной – президенты вместе засеяли поле кукурузой, сообщает sputnik.by
16:06 14/05/2018
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