Плоды дружбы: Взошла кукуруза, посаженная Додоном и Лукашенко

Президенты встретились в понедельник в Сочи, где в эти дни проходит саммит Евразийского экономического союза.









Беларусь наблюдает

Лукашенко во время переговоров с Додоном отметил, что наблюдает за развитием событий в Молдове. По его словам, несмотря на то, что президенты не так давно уже встречались в Кишиневе, накопился ряд вопросов, которые нужно решить.





Правда, проблем особых в отношениях Беларуси и Молдовы нет, считает белорусский президент, но обсудить все нужно.





"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Молдове, точно так, как и вы – в Беларуси. Я готов обменяться мнениями на сей счет", – предложил Лукашенко коллеге.





В свою очередь Додон выказал слова признательности президенту Беларуси за то, что он в апреле совершил официальный визит в Молдову.





Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Молдовы Игорь Додон





Молдова надеется

По словам Додона, все трактора, которые подарил белорусский лидер, уже находятся в регионах, нуждающихся в технике, а совместно посаженная президентами кукуруза взошла.





"Мы с удовольствием отмечаем рост торговли. Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы вернуться к уровню, который был у нас несколько лет назад", – считает президент Молдовы.





Динамика, которая сейчас наблюдается, дает сигнал о том, что в текущем году продолжится рост совместного товарооборота Минска и Кишинева.





Додон также надеется на поддержку со стороны Беларуси на саммите ЕАЭС при рассмотрении вопроса о предоставления Молдове статуса наблюдателя при интеграционном объединении.





"Для нас это очень важно, мы открыты к диалогу и с Западом, и с Востоком", – отметил молдавский лидер.







