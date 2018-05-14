Израильские солдаты стреляют по протестующим. По словам очевидцев, в нескольких местах палестинцы пытались перерезать пограничные заграждения и прорваться в Израиль. Многие протестующие жгли автомобильные шины, в результате чего над границей поднялись облака густого черного дыма.

Фото: Reuters

Палестинцы в секторе Газа 14 мая проводят всеобщую забастовку в знак протеста против переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В регионе не работают магазины, школы и университеты. К генеральной стачке призвали все политические силы в секторе Газа, включая радикальное движение ХАМАС. Через рупоры, установленные на мечетях, раздаются призывы к населению принять участие в акциях протеста.

Около миллиона демонстрантов

Ожидается, что на митинг на границе между сектором Газа и Израилем соберутся до одного миллиона человек. Открытие посольства США в Иерусалиме запланировано на 16 часов по минскому времени. Решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим вызвало критику в мировом сообществе и массовые протесты на Ближнем Востоке.





Фото: Reuters

Трамп приурочил переезд посольства к 70-летию государства Израиль, которое было провозглашено 14 мая 1948 года. Этот юбилей совпадает с отмечаемым палестинцами 15 мая днем «Накба», когда палестинские арабы вспоминают об изгнании и бегстве из родных мест сотен тысяч палестинцев в результате первой войны на Ближнем Востоке.





Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла назвал решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства в Иерусалим в этот день «вопиющими нарушением международного права и неуважением к основам справедливости и морали». «Выбор трагического дня в палестинской истории свидетельствует об отсутствии чувствительности и неуважении к основополагающим ценностям мирного процесса», — констатировал Хамдалла.