Лукашенко пригласил Путина в Могилев: посмотрите новый город

В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые коллеги, друзья! Приветствую вас сердечно в Сочи на нашей очередной встрече в рамках Евразийского экономического союза.





Начать хотел бы с другого – с того, что отношения между Россией и Белоруссией укрепляются, отношения стратегического партнерства, союзнического характера. У нас подготовлены важные документы в развитие нашего взаимодействия, в том числе основные ориентиры макроэкономической политики на 2018–2019 годы.





Соответствующие ведомства активно ведут подготовку к Высшему Государственному Совету Союзного государства, который мы планируем провести, как договорились, в Белоруссии в июне этого года.





Что касается нашего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, то об этом мы сегодня поговорим подробнее уже со всеми коллегами.





Рад возможности на полях сегодняшнего международного мероприятия обсудить и двусторонние вопросы.





А.Лукашенко: Спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение.





Прежде всего, банально, традиционно хочу поздравить Вас с высоким доверием россиян, с очень впечатляющими мероприятиями, которые были проведены в Москве: инаугурация, День Победы. Очень достойно! Белорусы это очень хорошо оценили. Поэтому еще раз хочу воспользоваться случаем и поздравить Вас с этими достойными мероприятиями, с их результатами.





Действительно, у нас запланирован Высший Госсовет, мы с Вами еще до выборов определились, что в Минске его проведем. А затем у нас осенью обычно проводится один раз в год Форум регионов, он пройдет в Могилеве – область, которая граничит со Смоленской областью.





Поэтому обычно мы проводили на высшем уровне этот форум, думаю, найдете время осенью, чтобы посетить Могилев. Посмотрите, это для Вас новый город. И мы достойно готовимся – россияне и белорусы, – чтобы этот форум провести на высоком уровне.





И в связи с тем, что у нас будут эти мероприятия, это облегчает нашу участь сегодня: мы можем обозначить какие-то вопросы, а если мы не сможем углубиться в них, мы можем на Высшем Госсовете еще раз вернуться к ним и принять по ним решения, мы на это имеем полное право.





И осенняя встреча, думаю, мы также найдем возможность встретиться, поговорить о вопросах, которые сегодня существуют в наших межгосударственных отношениях.





Проходящий в Сочи саммит является первой в 2018-м году встречей руководителей стран-участниц ЕАЭС. Высший совет ЕАЭС является высшим органом, в состав которого входят руководители стран-участниц ЕАЭС. ЕАЭС действует с 1-го января 2015 года, в его состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ.