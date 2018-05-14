И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович вновь выдвинут в совет директоров «Российских железных дорог», соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале раскрытия правовой информации. В документе должность Дворковича не указана.





Чиновник занимал пост председателя совета директоров РЖД с 2015 г. Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, который председатель правительства Дмитрий Медведев назвал 7 мая. Как сообщали источники «Ведомостей», Дворковичу предложено возглавить фонд «Сколково».





В прошлом правительстве Дворкович в должности вице-премьера курировал сельское хозяйство, промышленность, ТЭК, транспорт и электроэнергетику, сообщает crimerussia.com



