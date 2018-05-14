Потерявшего должность вице-премьера Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД
Чиновник занимал пост председателя совета директоров РЖД с 2015 года.
И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович вновь выдвинут в совет директоров «Российских железных дорог», соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале раскрытия правовой информации. В документе должность Дворковича не указана.
Чиновник занимал пост председателя совета директоров РЖД с 2015 г. Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, который председатель правительства Дмитрий Медведев назвал 7 мая. Как сообщали источники «Ведомостей», Дворковичу предложено возглавить фонд «Сколково».
В прошлом правительстве Дворкович в должности вице-премьера курировал сельское хозяйство, промышленность, ТЭК, транспорт и электроэнергетику, сообщает crimerussia.com
15:25 14/05/2018
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