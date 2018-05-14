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Потерявшего должность вице-премьера Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД

Чиновник занимал пост председателя совета директоров РЖД с 2015 года.

И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович вновь выдвинут в совет директоров «Российских железных дорог», соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале раскрытия правовой информации. В документе должность Дворковича не указана.

Чиновник занимал пост председателя совета директоров РЖД с 2015 г.  Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, который председатель правительства Дмитрий Медведев назвал 7 мая. Как сообщали источники «Ведомостей», Дворковичу предложено возглавить фонд «Сколково». 

В прошлом правительстве Дворкович в должности вице-премьера курировал сельское хозяйство, промышленность, ТЭК, транспорт и электроэнергетику, сообщает  crimerussia.com


15:25 14/05/2018






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