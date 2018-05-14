Туркменбаши обогнал профессионального гонщика

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу главы туркменского государства.





Руководитель судейской группы доложил Бердымухамедову об участках маршрута, дал описание ориентиров и проинформировал о расстоянии между поворотами, обозначенными на специальной карте Каракумской пустыни.





Отметив, что технические показатели спортивного авто, на котором президент прибыл, отвечают заданным для соревнований параметрам, Бердымухамедов спросил у судейской группы:





«Могу ли я тоже принять участие в заезде?»





Сев за руль спортивного автомобиля, туркменский лидер открыл заезд по каракумской трассе. Вместе с президентом стартовал и спортсмен Центра автоспорта МВД Туркменистана.





После того как президент Туркмении, проехав обозначенную дистанцию, прибыл к финишу, руководитель судейской группы поздравил туркменского лидера, сказав, что он сумел проехать обозначенную дистанцию за 10 минут 10,45 сек.



