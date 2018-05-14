Лукашенко выступит на форуме экспертной инициативы в Минске





Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в форуме экспертной инициативы "Минский диалог", заявили в понедельник организаторы мероприятия Евгений Прейгерман и Денис Мельянцов.

Экспертная инициатива "Минский диалог" существует с 2015 года. За несколько лет группа исследователей провела ряд мероприятий, объединяющих политиков, экспертов и аналитиков не только Беларуси, но и зарубежья.

Очередной форум "Минского диалога" пройдет в Минске 23-25 мая. Главной темой для обсуждения станет Восточная Европа и безопасность в регионе. Выступит на встрече и белорусский лидер — Лукашенко откроет пленарную сессию "Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации?".

Кроме Лукашенко, на форуме ожидается выступление главы МИД Беларуси Владимира Макея, бывшего президента Польши Александра Квасьневского, экс-генсека ОДКБ Николая Бордюжи и ряда других политиков.

Всего для участия в форуме заявлены более 350 участников из сорока стран мира. Обсуждать эксперты будут новый миропорядок, международные отношения, санкционную "войну" России и Запада, реализацию "Минских соглашений" по Украине и другие насущные вопросы, сообщает sputnik.by