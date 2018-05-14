Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Лукашенко выступит на форуме экспертной инициативы в Минске

Откроет сессию под названием "Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации?".


Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в форуме экспертной инициативы "Минский диалог", заявили в понедельник организаторы мероприятия Евгений Прейгерман и Денис Мельянцов.

 

Экспертная инициатива "Минский диалог" существует с 2015 года. За несколько лет группа исследователей провела ряд мероприятий, объединяющих политиков, экспертов и аналитиков не только Беларуси, но и зарубежья.

 


Очередной форум "Минского диалога" пройдет в Минске 23-25 мая. Главной темой для обсуждения станет Восточная Европа и безопасность в регионе. Выступит на встрече и белорусский лидер — Лукашенко откроет пленарную сессию "Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации?".

 

Кроме Лукашенко, на форуме ожидается выступление главы МИД Беларуси Владимира Макея, бывшего президента Польши Александра Квасьневского, экс-генсека ОДКБ Николая Бордюжи и ряда других политиков.

 

Всего для участия в форуме заявлены более 350 участников из сорока стран мира. Обсуждать эксперты будут новый миропорядок, международные отношения, санкционную "войну" России и Запада, реализацию "Минских соглашений" по Украине и другие насущные вопросы, сообщает sputnik.by

12:41 14/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё