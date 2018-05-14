Фото: БЕЛТА

В фоторепортаже БЕЛТА с открытия около Косово в Ивацевичском районе памятника Тадеушу Костюшко возле дома-музея национального героя Польши и США нет флагов. Никаких. 14 мая они тоже не появились.





фото Свобода

В торжестве, которое состоялось 12 мая, участвовали сотни людей, они держали десяток бело-красно-белых флагов и два красно-зелёные. Они были рядом, возможно, из-за этого фотографии государственного агентства

остались без символики.





фото Свобода

Как известно, установление памятника Костюшко — общественная акция, сбор денег был организован Глебом Лободенко. В празднике участвовали и представители местных властей, резюмирует Еврорадио.



