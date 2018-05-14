Куда исчезли флаги? В фоторепортаже БЕЛТА с открытия памятника Костюшко нет флагов. Никаких
В торжестве, которое состоялось 12 мая, участвовали сотни людей.
Фото: БЕЛТА
В фоторепортаже БЕЛТА с открытия около Косово в Ивацевичском районе памятника Тадеушу Костюшко возле дома-музея национального героя Польши и США нет флагов. Никаких. 14 мая они тоже не появились.
фото Свобода
В торжестве, которое состоялось 12 мая, участвовали сотни людей, они держали десяток бело-красно-белых флагов и два красно-зелёные. Они были рядом, возможно, из-за этого фотографии государственного агентства
остались без символики.
фото Свобода
Как известно, установление памятника Костюшко — общественная акция, сбор денег был организован Глебом Лободенко. В празднике участвовали и представители местных властей, резюмирует Еврорадио.
12:15 14/05/2018
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