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Куда исчезли флаги? В фоторепортаже БЕЛТА с открытия памятника Костюшко нет флагов. Никаких

В торжестве, которое состоялось 12 мая, участвовали сотни людей.

Фото: БЕЛТА
В фоторепортаже БЕЛТА с открытия около Косово в Ивацевичском районе памятника Тадеушу Костюшко возле дома-музея национального героя Польши и США нет флагов. Никаких. 14 мая они тоже не появились.

фото Свобода
В торжестве, которое состоялось 12 мая, участвовали сотни людей, они держали десяток бело-красно-белых флагов и два красно-зелёные. Они были рядом, возможно, из-за этого фотографии государственного агентства 
остались без символики.

фото Свобода
Как известно, установление памятника Костюшко — общественная акция, сбор денег был организован Глебом Лободенко. В празднике участвовали и представители местных властей, резюмирует Еврорадио.


12:15 14/05/2018






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