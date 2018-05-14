Правительство оспаривает жалобы журналистов в ООН

Дело №2911/2016 (Лариса Щирякова против правительства Беларуси)





Заместитель председателя Гомельской организации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Лариса Щирякова обратилась в Комитет ООН по правам человека, перечислив факты преследования крупными административными штрафами за подготовку информационных материалов для польского спутникового телеканала «Белсат». Фрилансер просит признать нарушение ее права на сбор и распространение информации (выражение мнения), гарантированное Международным пактом о гражданских и политических правах. В качестве мер общего характера она просит рекомендаций белорусскому правительству об изменении как самого национального закона о СМИ, так и практики его применения.





Белорусское правительство на международном уровне утверждает, что заявительница не исчерпала все внутренние средства правовой защиты, а также утверждает о соответствии национального закона о СМИ положениям Международного Пакта о гражданских и политических правах.





В отношении исчерпания внутренних средств правовой защиты Лариса Щирякова через своего представителя в КПЧ ООН, юриста БАЖ Леонида Судаленко заявила, что у председателя Верховного Суда пять заместителей, а у Генерального прокурора четыре.





«Белорусское правительство не разъясняет, к какому конкретно заместителю необходимо обратиться, чтобы впоследствии надзорную жалобу рассмотрел лично председатель Верховного Суда или Генеральный прокурор. По этой причине мы считаем действующее национальное процессуальное законодательство, касающееся права на подачу надзорных жалоб в порядке надзора в Верховный Суд и в органы прокуратуры неэффективным», - отметил в письменной коммуникации юрист БАЖ.









По вопросу соответствия национального закона о СМИ международным обязательствам юрист напомнил белорусскому правительству, что любое ограничение права должно строго отвечать критериям необходимости и соразмерности, должно быть не только предусмотрено как у нас законом, но я являться необходимым для достижения конкретной цели, которую оно преследует. Иными словами, мало в законе прописать эти ограничения, нужно в каждом конкретном случае доказать необходимость и соразмерность их применения, что в кейсе журналистки не выполнено.





Дело №3067/2017 (Константин Жуковский против правительства Беларуси)





Фрилансер БАЖ Кастусь Жуковский также пожаловался в Комитет ООН по правам человека на системат еское преследование в 2015-16 годах крупными штрафами за подготовку информационных материалов для польского спутникового телеканала «Белсат». Кроме нарушения права на сбор и распространение информации он жалуется и на нарушение права на защиту в многочисленных административных процессах, когда суды не допускали защищать его интересы юриста БАЖ Леонида Судаленко.





В этом кейсе белорусское правительство продолжает утверждать, что заявитель не исчерпал все внутренние средства правовой защиты, так как после заместителей председателя Верховного Суда и Генерального прокурора имел возможность обратиться, но не обращался непосредственно к главам указанных ведомств.





Юрист БАЖ Леонид Судаленко в этом кейсе повторил, что национальное процессуальное законодательство, касающееся права на подачу надзорных жалоб в порядке надзора в Верховный Суд и в органы прокуратуры, является неэффективным, что и выявилось в конкретном случае его доверителя.





«Жалоба в порядке надзора в Беларуси не является эффективным средством правовой защиты, поскольку находясь на усмотрении ограниченного круга лиц, не влечет за собой пересмотр дела по существу, так как используется по единоличному усмотрению судьи или прокурора. В случае такой проверки она ограничивается лишь только вопросами правовых норм и не допускает пересмотра фактов и доказательств», - отметил в письменной коммуникации правительству Беларуси юрист.









Он также добавил, что национальное процессуальное законодательство страны не предусматривает возможности и не дает гражданину права на прямое обращение с конституционной жалобой в Конституционный суд.





По вопросу отказов судов допустить в административных процессах в качестве защитника юриста БАЖ фрилансер сделал ссылку на статью 62 Конституции, по которой каждый имеет право на юридическую помощь для защиты прав и свобод, в том числе и право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде. Противодействие оказанию правовой помощи в Беларусь также запрещено Конституцией.





«Даже если как указывает белорусское правительство, национальное законодательство не предусматривает возможности физическому лицу иметь, кроме как адвоката, в суде своего представителя, в таком случае правительство обязано оценить данный факт в соответствии со статьей 62 Конституции, а именно правом каждого гражданина страны пользоваться в любой момент помощью не только адвокатов, но и других своих представителей», - напоминил в этом кейсе правительству юрист.





Напомним, ранее Комитет ООН по правам человека признал, что права журналистки «Народной воли» Марины Коктыш были нарушены при отказе ей в аккредитации в Палате представителей белорусского парламента.





По словам юриста БАЖ Леонида Судаленко, в текущем году он зарегистрировал в Комитете ООН по правам человека жалобу березовской журналистки Тамары Щепёткиной, которую власть преследовала крупным штрафом за подготовку информационных материалов для Радио Рацыя.