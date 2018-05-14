Отдаст ли Лукашенко власть местным Советам?

В Беларуси собираются повысить роль местных Советов депутатов в решении актуальных вопросов социально-экономического развития регионов и системе государственного управления. Эксперты о том, когда это сработает, пишет "Завтра твоей страны"





Мацкевич: Повысить самоуправление, которого нет, невозможно





Методолог и философ Владимир Мацкевич полагает, что в построенной в Беларуси вертикали власти Советам отведено ничтожное место и никакими мерами невозможно повысить их роль.





— Сегодняшние Советы – это низший уровень реализации решений, принятых сверху и спускаемых по вертикали. Это и есть крайние исполнительные структуры, хотя они и не являются исполнительной властью, — отмечет аналитик.





Работа Советов должна была бы определяться их компетенцией: бюджетом, которым они распоряжаются, Конституцией страны и ответственностью перед избирателями.





— Как можно повысить роль мастера цеха в технологической цепи на заводе? В технологии каждому отведено свое место, вот и вся государственная система у нас создана как сбалансированная машинка, ни в одном звене которой нет места самоуправлению, — считает Владимир Мацкевич. — Тут можно только повысить меру ответственности, например, наказание за неисполнительность, можно пытаться повысить исполнительскую дисциплину. Но повысить самоуправление, которого нет, невозможно: сколько ни умножай на ноль, ноль и останется.









Почему возникла сама тема о возможном повышении роли местных Советов?





— Централизация любой системы за десятилетия накапливает в себе множество изъянов. В правительственных структурах уже потеряли понимание того, что происходит на местах. А на местах, хоть администрация и не имеет реальной власти, знают ситуацию. Но любая централизованная вертикаль работает так, что информация сверху спускается и доходит, а вот снизу вверх — очень плохо проникает, — обращает внимание собеседник.





Ни один министр или министерство, по его мнению, не может справиться с обилием информации, которая поступает из 118 районов страны, так что они принимают шаблонные решения, не считаясь с местными обстоятельствами. Сейчас, не исключает эксперт, эта накопленная годами системная ошибка достигает какого-то порога, при котором становится проблемным взаимодействие между принимающими решение центральными органами и исполнительными структурами на местах, поэтому что-то надо делать с местной властью.





— К тому же, все больше интенсифицируется международное сотрудничество, которое в последнее время ориентировано на локальную работу с приграничными районами и областями. Там появляются совместные проекты, туда могут идти инвестиции, но поскольку местные власти безынициативны, не обладают правом принимать решения, должны постоянно делать оглядку наверх и спрашивать разрешения, то все это тормозится. И это тоже фактор, который заставляет администрацию президента инициировать в парламенте такого рода вопросы, — говорит Владимир Мацкевич.





Быковский: Возможно, в другой ситуации «спящие» институты проснутся





Политический обозреватель Павлюк Быковский считает, что сегодня у местных Советов есть полномочия, но именно как у «спящего» института.





— Депутаты могут принимать бюджет, но бюджет они не разрабатывают, им его предоставляет местный исполком. Откуда он берется у исполкома? Его разрабатывает Министерство финансов в рамках консолидированного бюджета Беларуси, то есть по вертикали он спускается вниз. Депутаты всего лишь одобряют предложение, а не разрабатывают бюджет самостоятельно, хотя формально это входит в их компетенцию, — отмечает эксперт.









С другой стороны, то, что входит в компетенцию местных советов, противоречит бюджетному кодексу, где описывается, как разрабатываются и формируются бюджеты, в том числе и местные.





Местные Советы также могут вводить местные налоги, но, как правило, этой функцией не пользуются. Кроме того, депутаты могут делать запросы.





— Этим правом депутаты иногда пользуются, когда к ним обращаются избиратели с различными жалобами, и эта функция отчасти работает. Но даже депутаты Палаты представителей, например, Анна Канопацкая, не удовлетворены ответами на депутатские запросы, поскольку иногда это отписки. То есть, формальная функция и полномочия есть, но реально использовать эту функцию у депутатов не получается, — констатирует собеседник.





Глава государства, по мнению Павлюка Быковского, действительно передал некоторую часть полномочий депутатам местных Советов. В частности, есть возможность участвовать в работе комиссии, которая решает вопросы с социальными иждивенцами.





— Но это не основная функция местных Советов, — подчеркивает эксперт. — С другой стороны, эта комиссия полностью формируется президентской вертикалью на местах, и депутат там мало что может решать, особенно, если таких депутатов будет не много. А по результатам местных выборов от оппозиции на 18 тысяч округов попал только один человек. Фактически в местных Советах нет людей с разными политическими взглядами, нет конкуренции идей, и нельзя говорить, что в Советах представлены люди, которые будут активно бороться за то, о чем их просят избиратели, — уверен эксперт.





Тогда нужен ли в Беларуси вообще институт местных Советов?





— Если есть хотя бы «спящий» институт, это лучше, чем его вообще нет, — считает Павлюк Быковский. — Но из-за того, что этот «спящий» институт на деле не реализует свои полномочия, он не работает, хотя в законах и на бумаге он есть. Возможно, в другой ситуации «спящие» институты проснутся, как во время Перестройки, когда народные депутаты почувствовали, что от них что-то зависит, они начали голосовать, сообразуясь со своими личными убеждениями и наказами избирателей. И тогда произошло крушение коммунистической системы, и наблюдалось то, что было близко к понятию демократии, — подчеркивает Павлюк Быковский.