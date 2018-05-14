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Блогер Константин Шиталь: Лукашенко будут вспоминать хоккей, как Хрущеву кукурузу

Сборная Беларуси по хоккею провально выступила на чемпионате мира и вылетела из высшего дивизиона. Стоит ли волноваться болельщикам и переживать за страну просто патриотам?

В том числе хоккейную неудачу обсудили среди других событий недели в воскресной программе «Размова» на Белсате вместе с ведущим Всеволодом Стебурако блогер из Глубокского района Константин Шиталь и председатель Белорусского общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович.

«Я подозреваю, что это как ножом по сердцу нашему главному куратору хоккея, который сделал из него чуть ли не государственную политику. Это советская традиция, когда сидели с голым задом, но выигрывали у канадцев. Но я хочу ходить не с голым задом, а кого мы обыгрывали – мне наплевать. Нормальное государство можно построить и без хоккея», – говорит Астапович.


«Для Лукашенко хоккей – священная корова», – говорит Шиталь. И отмечает, что даже то дело, которому уделяется особое внимание главы государства, провалилось.

Блогер прогнозирует, что Лукашенко будут вспоминать хоккей, как Хрущеву – кукурузу.

08:59 14/05/2018






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