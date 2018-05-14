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Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сегодня в Сочи

Это первая в текущем году встреча глав государств - членов ЕАЭС.

В ней примут участие президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и премьер-министр Армении. В качестве гостя приглашен Президент Молдовы, передает Белта.

Главы государств во время переговоров в узком и расширенном составах рассмотрят 14 вопросов, в том числе предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, проект соглашения о международных договорах с другими странами или объединениями, реализацию цифровой повестки ЕАЭС и основных направлений международной деятельности. 


На заседании будут обсуждены основные ориентиры макроэкономической политики государств на 2018-2019 годы, либерализация отдельных секторов услуг на пространстве союза, а также несколько технических вопросов. 

Ожидается, что на саммите в Сочи одобрят создание профильных советов руководителей ведомств по стандартизации и аккредитации. Аналогичные органы будут учреждены для координации политики государств в транспортной сфере и в сельском хозяйстве. 

Они займутся разработкой мер по сближению транспортных комплексов и развитию общего рынка перевозок, выработкой общей стратегии развития агропромышленного комплекса, скоординированным продвижением союзной продукции на зарубежные рынки.

08:27 14/05/2018






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