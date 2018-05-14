Отец школьницы возмущен. Он называет действия методистки уголовным преступлением.





Елена Томанова, в свою очередь, считает, что извиняться ей не за что.





«У нас с отцом школьницы различные точки зрения на один вопрос. Может, кто-то не понимает ситуацию … Я, знаете, не хотела бы это комментировать, — говорит Томанова. — Может быть, и стоило сделать немного по-другому.





Но извиняться мне не за что. Отец выложил видео в интернете, это его попытка спровоцировать меня на конфликт. Сначала конфликта не было, мы разошлись мирно. Но после той отец решил снять меня на камеру, чтобы спровоцировать».





Томанова уверяет — ленту она сначала предложила снять родителям. Пояснила, что проходит акция.





«У нас была задумка, что дети-пионеры поддержат акцию БРСМ« Цветы великой Победы». Договоренность с пионерской организацией была именно такая. С детьми проходили классные часы на эту тему, но вы сами понимаете, детям что предлагаешь, то и оденут, особенно не разбираясь. А родители, получается, были не в курсе этой акции».





«Я не хочу уменьшать личную позицию человека. Он имеет право на свое мнение. Но акция была организована пионерской организацией, и отдел образования ее поддержал. И мы – отдел образования – выступили инициаторами проведения мероприятия. Поэтому, я считаю, мы оставляем право участия в мероприятии за собой, – объясняет Томанова.





Сама я отношусь к георгиевским лентам положительно. Ничего против не имею. Мой дед прошел войну, у него на медали была такая лента.





В общем, скажу так. Георгиевская лента — акция российского союза молодежи. Наша бутоньерка — акция беларуского союза молодежи. В России должны быть свои акции, у нас — свои. Мы можем их поддерживать, но не ущемлять свое достоинство».



