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“В России должны быть свои акции, у нас — свои.” Идеолог со Слуцка прокомментировала скандал со школьницей

9 мая в Слуцке у шестиклассницы перед праздничным шествием сняли георгиевскую ленту. Сделала это методистка местного отдела образования Елена Томанова. Она пояснила родителям: в Беларуси своя идеология, и ленты здесь другие.

Отец школьницы возмущен. Он называет действия методистки уголовным преступлением.

Елена Томанова, в свою очередь, считает, что извиняться ей не за что.

«У нас с отцом школьницы различные точки зрения на один вопрос. Может, кто-то не понимает ситуацию … Я, знаете, не хотела бы это комментировать, — говорит Томанова. — Может быть, и стоило сделать немного по-другому.

Но извиняться мне не за что. Отец выложил видео в интернете, это его попытка спровоцировать меня на конфликт. Сначала конфликта не было, мы разошлись мирно. Но после той отец решил снять меня на камеру, чтобы спровоцировать».

Томанова уверяет — ленту она сначала предложила снять родителям. Пояснила, что проходит акция.

«У нас была задумка, что дети-пионеры поддержат акцию БРСМ« Цветы великой Победы». Договоренность с пионерской организацией была именно такая. С детьми проходили классные часы на эту тему, но вы сами понимаете, детям что предлагаешь, то и оденут, особенно не разбираясь. А родители, получается, были не в курсе этой акции».

«Я не хочу уменьшать личную позицию человека. Он имеет право на свое мнение. Но акция была организована пионерской организацией, и отдел образования ее поддержал. И мы – отдел образования – выступили инициаторами проведения мероприятия. Поэтому, я считаю, мы оставляем право участия в мероприятии за собой, – объясняет Томанова.

Сама я отношусь к георгиевским лентам положительно. Ничего против не имею. Мой дед прошел войну, у него на медали была такая лента.

В общем, скажу так. Георгиевская лента — акция российского союза молодежи. Наша бутоньерка — акция беларуского союза молодежи. В России должны быть свои акции, у нас — свои. Мы можем их поддерживать, но не ущемлять свое достоинство».


Источник: Наша Нива
08:05 14/05/2018






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