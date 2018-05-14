В борьбе против Ирана США попытаются привлечь на свою сторону Армению, что может привести к дестабилизации на Ближнем Востоке и развалу Турции. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире федерального телеканала "Россия 1".





"Через курдов и армян они и Турцию взорвут через 10-15 лет. Потому что Армения будет помогать американцам против Ирана, когда ей пообещают территории западной Армении. А курды мечтают создать объединенный Курдистан. А большинство курдов в Турции. И тогда пол-Турции летит в тартарары", – заявил он.





По мнению лидера ЛДПР в результате Турция развалится на части.





"Конечный итог, остатки Турции и Ирана войдут в состав России. Мы будем вынуждены включить их вместо Украины", – заявил он.





Западная часть исторической Армении в 16 веке вошла в состав Османской империи, а с 1923 года является частью Турции. Армянское население региона было уничтожено в ходе массовых убийств и депортации армян, организованных властями Османской империи, которые продолжались с 1915 по 1923 год. Во время этих репрессий, по данным историков, погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян.





Прогнозы Жириновского известны тем, что они не сбывались. Однако очень часто совпадают с планами и проектами стратегов Кремля.



