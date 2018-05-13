В центре Тбилиси, где проходят массовые протесты, выставлены водомёты





В эти минуты на проспекте Руставели в центре грузинской столицы продолжаются две массовые акции протеста в связи с жесткими антинаркотическими рейдами в популярных ночных клубах, которые накануне провели местные силовики.

Участники одной акции обвиняют полицию в превышении полномочий и требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и премьер-министра Георгия Квирикашвили. Представители второго митинга выступают против пропаганды наркотиков.

Премьер-министр также обратился к участникам акции: "Я лично являюсь гарантом, что все в Грузии могут свободно выражать свое мнение. То, что приоритетом нашей власти является свобода слова и свобода выражения, подтвердилось в последние часы. Полиция, правоохранительные органы делают все возможное, чтобы все могли свободно выражать свою позицию" (цитата по "Интерфаксу").

Впрочем, местные СМИ сообщают, что на проспект Руставели вместе с силовиками прибыли два полицейских водомета. Ситуация обострилась после того, как организовавшие контракцию сторонники крайне правых и националистических организаций попытались прорваться к зданию парламента.

Между отдельными группами молодых людей происходят стычки. По словам очевидцев, в обе стороны летят камни и другие предметы. Участники акции националистов закидали бутылками и обувью сотрудников правоохранительных органов. Несколько агрессивных демонстрантов были задержаны.

Протесты в центре Тбилиси начались из-за чрезмерной жесткости, которую продемонстрировала полиция в ходе антинаркотического рейда по ночным клубам. Очевидцы рассказывали, что во время операции силовики заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя покинуть помещения.





"Правящая политическая сила в течение шести лет установила в стране диктатуру. Власти нам объявили войну, но мы обязательно выиграем эту войну. Мы требуем наказания всех, кто устроил насилие в клубах. Наша акция будет иметь бессрочный характер, пока не будут удовлетворены все наши требования", - заявил на субботнем митинге один из его организаторов Бека Цикаришвили.

Между тем в парламенте страны посчитали действия полиции корректными. "Проведение этой специальной операции по задержанию наркоторговцев носило вполне правомочный характер. В ходе спецоперации никто не пострадал, по имеющимся у нас данным, полиция действовала корректно", - заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.