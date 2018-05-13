Кадыров возложил на власти Франции ответственность за парижский теракт

Чеченский лидер убеждён, что судьба Хасана Азимова могла сложиться совсем иначе, если бы он провёл детство и юношеские годы на родине в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение на людей в Париже, которое устроил француз чеченского происхождения Хасан Азимов.





— Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов стал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе, — пишет Кадыров в своём телеграм-канале.





Чеченский лидер рассказал о поступающей информации о контактах Азимова с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. По мнению главы республики, этот факт вызывает "много вопросов, на которые пока нет ответов".





— Западные страны считают, что их демократия достигла небывалых высот. Родителей лишают права заниматься воспитанием детей, делать им замечания, регулировать правила поведения. В таком случае власти всю ответственность за будущее детей берут на себя, поэтому и должны нести эту ответственность, — считает Кадыров.





По его мнению, на Западе созданы" тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности".





— Спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке, пополняют ими ряды иблисского государства. Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления, — отмечает глава Чечни.





Рамзан Кадыров также выразил соболезнования родным погибшего от рук террориста.





Напомним, нападение произошло около 21:00 по местному времени в Париже (21:00 мск). Мужчина набросился с ножом на прохожих, в результате один человек скончался от полученных ранений. Ещё четверо были ранены.





Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ



