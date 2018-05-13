Чехи выдали секрет Скрипаля

Отравленный в Солсбери бывший шпион Сергей Скрипаль, как оказалось, сотрудничал не только с британскими спецслужбами. Журналисты узнали о его секретном визите в Прагу и переговорах с чешскими разведчиками.





Информацией поделилось пражское издание Respekt. В Чехию он ездил в 2012-м, через два года после того, как переехал в Великобританию, пишет utro.ru





В Соединенном Королевстве Скрипаль, как известно, помогал МИ-6 выявлять в Европе зарубежных агентов России. Перебежчик был особенно полезен потому, что руководил кадрами ГРУ в первой половине 90-х годов. Для этого его и отправили в Прагу, где он побывал, возможно, не один раз, отмечает издание. Кроме того, сотрудники чешских спецслужб общались с ним и на британской территории.









"Минимум один раз – в 2012 году – Скрипаль посетил Прагу, и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным. Представители чешских спецслужб с бывшим российским шпионом... как минимум один раз, потом встречались и в Великобритании", – говорится в статье.









Тайная поездка бывшего полковника ГРУ вряд ли связана с его отравлением, подчеркивает издание, ссылаясь на слова источника.





Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил Москву в покушении. Однако доказательств британская сторона до сих пор так и не предоставила. Ситуация привела к международному скандалу, который продолжает набирать обороты. Между тем живых Скрипалей с момента так называемого отравления никто из представителей России так и не видел. Наших дипломатов к ним не подпускают, а все заявления о состоянии Сергея и Юлии делают сторонние лица.



