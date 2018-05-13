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Фото пораженного ракетой сирийского "Панцирь-С1"

В Сети появилась фотография «уничтоженного» сирийского ЗРПК «Панцирь-С». Снимок и небольшое видео были опубликованы на страничке в Facebook, посвященной сирийской армии.

Фото: facebook.com/smc.sy

Судя по фото, ЗРПК не получил фатальных повреждений. Ракета сильно повредила кабину и переднюю часть шасси. Радар, ракетный и пушечный блоки уцелели. Нагар на пусковых контейнерах ракет говорит, что комплекс производил боевые пуски. Возможно, он участвовал ранее в отражении воздушных атак.

К слову, в пользу версии, что в момент поражения комплекс был неактивен, говорят поднятые гидравлические стойки (при изготовке к стрельбе они всегда опускаются и стабилизируют положение машины).

Напомним, что ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Он может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.


42.tut.by
19:27 13/05/2018






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