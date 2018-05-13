Первый взрыв в воскресенье прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 7:15 утра по местному времени (разница с Минском — 2 часа), последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви, третий — в церкви пятидесятников.









Нападавшие были одеты, как прихожане, и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы. Полиция проводит расследование.