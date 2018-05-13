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«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы в трех церквях Индонезии

«Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в трех церквях в Индонезии, в результате которых погибли 11 человек и 40 пострадали, сообщает агентство Рейтер.

Первый взрыв в воскресенье прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 7:15 утра по местному времени (разница с Минском — 2 часа), последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви, третий — в церкви пятидесятников.



Нападавшие были одеты, как прихожане, и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы. Полиция проводит расследование.

18:58 13/05/2018






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