«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы в трех церквях Индонезии
«Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в трех церквях в Индонезии, в результате которых погибли 11 человек и 40 пострадали, сообщает агентство Рейтер.
Первый взрыв в воскресенье прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 7:15 утра по местному времени (разница с Минском — 2 часа), последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви, третий — в церкви пятидесятников.
Нападавшие были одеты, как прихожане, и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы. Полиция проводит расследование.
18:58 13/05/2018
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