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Макрон прокомментировал атаку в Париже

ечером 12 мая неизвестный набросился с ножом на прохожих в центре города.

Один человек погиб, еще четверо пострадали, двое из них получили серьезные ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Преступника ликвидировала полиция. Но его личность пока не установлена.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Президент Франции Эммануель Макрон выразил соболезнования родным и близким погибшего и раненым в результате атаки.

- Все мои мысли обращены к жертвам и пострадавшим в результате нападения с ножом, совершенное этим вечером в Париже, а также с их родственниками. Я от имени всех французов приветствую мужество сотрудников полиции, которые нейтрализовали террориста», - написал он на своей странице в Twitter.

«Франция снова платит кровью, но не уступает ни пяди врагам свободы», - чуть позже добавил Эммануель Макрон.


18:36 13/05/2018






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