Макрон прокомментировал атаку в Париже
ечером 12 мая неизвестный набросился с ножом на прохожих в центре города.
Один человек погиб, еще четверо пострадали, двое из них получили серьезные ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Преступника ликвидировала полиция. Но его личность пока не установлена.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Президент Франции Эммануель Макрон выразил соболезнования родным и близким погибшего и раненым в результате атаки.
- Все мои мысли обращены к жертвам и пострадавшим в результате нападения с ножом, совершенное этим вечером в Париже, а также с их родственниками. Я от имени всех французов приветствую мужество сотрудников полиции, которые нейтрализовали террориста», - написал он на своей странице в Twitter.
«Франция снова платит кровью, но не уступает ни пяди врагам свободы», - чуть позже добавил Эммануель Макрон.
18:36 13/05/2018
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