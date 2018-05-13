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В Москве задержали не менее 20 участников митинга “За свободный интернет”

В Москве перед началом митинга “За свободный интернет” на проспекте академика Сахарова у рамок металлоискателей изъял атрибутику и задержали участника акции Владимира Комарницкого, помимо него задержали еще 20 человек.

Об этом сообщает Настоящее Время со ссылкой на “ОВД-Инфо”.

 

Комарницкий – лидер националистического движения “Черный блок”. Полицейские также увезли флаги “Черного блока”. На шествие не пропустили баннер “Против диктатуры! За права и свободу русского народа!”.

Среди задержанных активисты националистических организаций “Черный блок”, комитета “Нация и свобода” и Ассоциации народного сопротивления.



По данным волонтерской организации “Белый счетчик”, на акцию пришли свыше 2,3 тысяч человек.

На прошлую акцию в конце апреля пришли свыше 12 тысяч человек. МВД сообщало о 7,5 тысячах участников. Митинг прошел без задержаний. Участники потребовали прекращение блокировки Telegram, отмены “пакета Яровой” и отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.

17:00 13/05/2018






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