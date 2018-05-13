Павел Можейко уже получил копию протокола, где написано, что он вел стрим с разрешенной в Гродно акции 25 марта текущего года, сообщает baj.by.





Милиционеры обвиняют журналиста в том, что 25 марта, находясь в Коложском парке Гродно, во время проведения массового мероприятия, посвященного 100-летию БНР, не имея аккредитации журналиста иностранного СМИ, брал интервью у присутствующего там Вадима Саранчукова в прямом эфире для сайта польского телеканала «Белсат». Этот материал Павел поместил на сайте польского спутникового телевидения «Белсат» с целью дальнейшего распространения, чем нарушил требования норм ст. 22.9 КоАП РБ.





Павел Можейко с этим протоколом не согласен:





- Суть претензии мне не понятна. Я считаю, что эти действия, протоколы, судебный процесс, что будет, это - такая демонстрация. Мол, «дорогие независимые журналисты, гродненцы, активисты различных организаций! Если власти вам разрешили это мероприятие, то только потому, что властям это было нужно. И разрешили только в той форме, в которой властям было выгодно. И вы не должны забывать, что дубинка всегда рядом, а мы эту дубинку против вас - обычных нормальных граждан и жителей этого города - обязательно применим». Очевидно, будет какой-то обвинительный приговор.





- Этот протокол разве не продолжение репрессий против журналистов, сотрудничающих с телеканалом «Белсат»?





- Все люди, которые в Беларуси работают с информацией, распространяют независимую информацию, альтернативный от государственного взгляд, все сегодня находятся под угрозой абсолютно необоснованного преследования, репрессий, иногда жестоких. И абсолютно каждый должен быть подготовлен психологически к таким действиям власти. Логики я не вижу, поэтому к любому результате подготовлен. Он будет зависеть от внутривластных разборок, но никоим образом не будет означать, что власть вдруг поумнел и поняла, что независимых граждан судить не стоит.









Судебный процесс над журналистом Павлом Можейко начнется 14 мая в 14 часов в суде Ленинского района города Гродно.



