Лукашенко, Путин и Пашинян. О чем говорят в Сочи?

Первый официальный визит и первый указ. Новоизбранный премьер Армении Никол Пашинян с энтузиазмом начал руководить страной. Первым решением стало переименование Дня Победы в День Скорби и его перенос на 8-го мая. Пашинян заявил, что это позволит Армении сделать еще один шаг в сторону Евросоюза. А позволит ли на следующие шаги Москва, в сфере влияния которой находится Ереван?





Никол Пашинян – новый премьер Армении. Формально за его кандидатуру голосовал парламент. Но нет сомнений, что это выбор армянского народа, который несколько недель отстаивали на улицах. После выборов он заявил: «Уважаемые! Спасибо вам за это голосование и за вашу позицию».





«Пришло время для Армении, чтобы пробудиться. Это время нам дал Бог с помощью Никола Пашиняна», – комментирует житель Еревана.









Увлечение Пашиняном стало настоящим культом. 42-летний политик – полная противоположность бывшей правящей элиты из Республиканской партии, которая держала власть почти 20 лет. Открытый, искренний и с чувством юмора.





«Сегодня получилось так, что по дороге из аэропорта в Ереван люди выходили встречать Сержа Саргсяна…», – оговорился Пашинян, когда приветствовал солиста группы System of a Down Сержа Танкяна.





Оговорка, которая молниеносно украла сердце армян. И атмосфера, которую еще месяц назад трудно было представить в этой стране. Но после праздника – всегда наступают трудовые будни.





«Тяжелая задача стоит перед новым премьером Пашиняном, потому что ему придется совмещать его довольно радикальные заявления еще до вступления в должность – на митингах, частично даже популистские, но искренние – с тем, что ему придется делать в роли государственного деятеля», – считает политолог из Москвы Аркадий Дубнов.





Выйдет ли Армения из Евразийского экономического союза?

Никол Пашинян – один из немногих политиков в стране, который выступает за евроинтеграцию. Во время прошлых выборов в программе его блока «Ельк» речь шла даже о возможности постепенного выхода из Евразийского экономического союза. Но изменить прежний курс на Москву будет чрезвычайно сложно и даже опасно.





«Конечно, Никол Пашиньян очень сильно ограничен в своем маневре. Это и экономическая, и военно-политическая зависимость Армении от России, это и постоянные угрозы войны, которыми Россия постоянно шантажирует Армению», – считает Тигран Хзмалян, кинорежиссер и политический комментатор из Еревана.





Еще с 92-го года российские солдаты охраняют границу Армении с Турцией и Ираном. А в городе Гюмри находится целая военная база, где официально дислоцируются около 5-ти тысяч российских военнослужащих.





«Это спецназ, это очень серьезные войска. Они сидят в казарме, но это не троянский конь, это целая армия троянских коней», — продолжает Тигран Хзмалян.





Российская армия теоретически гарантирует мир между Арменией и Азербайджаном. Баку не рискнет атаковать Республику Армения, пока там солдаты Москвы. Армяне в первой половине 90-ых в результате победы в войне с азербайджанцами установили контроль над территорией бывшей советской автономной области Нагорный Карабах и несколькими соседними регионами Азербайджана. Международное сообщество считает регион, в котором функционирует непризнанное никем государство, азербайджанским, а Баку время от времени угрожает вернуть его силой. Именно сюда, в столицу Карабаха (или как его называют армяне – Арцах) и приехал Никол Пашинян со своим первым визитом в роли премьера.





«Дьявол кроется в деталях. Если Пашинян проявит жесткость, которую в Баку воспримут неадекватно, это может иметь свои последствия. Но мне кажется, что несмотря на свою неосведомленность в качестве лидера, он осведомлен в качестве такого развязывальщика узлов», – считает Аркадий Дубнов.





Чай от Путина

В деталях кроется не только дьявол, но и Владимир Путин. Непрерывный карабахский конфликт позволяет российскому президенту держать контроль над регионом. Это с уверенностью понимает новый премьер, который анонсировал встречу с Путиным на саммите ЕАЭС в Сочи, который пройдет 14-го мая.





«Армянское радио уже посоветовало не пить вместе с Владимиром Путиным чай», – шутит Тигран Хзмалян.





А если серьезно, то на повестке дня президента России и премьера Армении может оказаться множество вопросов. От Нагорного Карабаха до гарантий для российских олигархов, которые имеют огромное влияние на армянский рынок.





«Договорятся о первоначальных шагах. Путин выскажет надежду, что интересам российского бизнеса в Армении ничего не угрожает, контролю над основными монополиями и ресурсами энергетическими, имеющих российский капитал, ничего не угрожает», – говорит Аркадий Дубнов.





На саммите в Сочи будет и глава Беларуси.





В отличие от президента России Александр Лукашенко не поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьера. Мирная революция, которая стала сюрпризом даже для Москвы, руководителя Беларуси напрямую шокировала. Хотя с новым армянским премьером у Лукашенко есть и что-то общее – необходимость лавировать между Западом и Востоком. В отличие от президента России Александр Лукашенко не поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьера. Мирная революция, которая стала сюрпризом даже для Москвы, руководителя Беларуси напрямую шокировала. Хотя с новым армянским премьером у Лукашенко есть и что-то общее – необходимость лавировать между Западом и Востоком.









Сюжет показали в программе «ПроСвет» Белсат



