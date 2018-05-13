Испытания в Китае: второй китайский авианосец впервые вышел в море









Этот китайский авианосец проекта 001A строили с 2013 года. Ожидается, что в боевой состав флота он войдет в 2020 году после всех испытаний.

В настоящее время на вооружении ВМС Китая состоит один авианосец — «Ляонин», достроенный в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Украины в конце 1990-х годов.









Проект 001A строился по образцу «Ляонина», однако имеет несколько большие размеры и ряд конструктивных изменений. Оба корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва соответственно в 14 и 12 градусов. Тип двигательной установки — паротурбинная, уточняет Лента.ру.



