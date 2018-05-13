Романчук: «Есть две хорошие новости»

«Две хорошие новости. Промежуточно хорошие, как часто бывает в нашей стране. Это значит, что добру всё равно можно будет закрыть рот.





Первая добрая новость – выпустили на свободу известного белорусского бизнесмена Виталия Арбузова. Более года томился он за решёткой. Человек, который входил в Топ-100 белорусских производителей. Ждал, пока разберутся и освободят, снимут обвинения.





После серии интервенций, писем и разговор с людьми, которые передают информацию на самый верх, Виталия Арбузова выпустили из-под стражи. Под поручительство.





Т. е. дело не закрыли, а просто изменили меру пресечения. И то слава Богу, для семьи и для работников его предприятий облегчение. С чем я их сердечно поздравляю!





Но уголовное дело не закрыто. Будем надеяться на открытый процесс у учётом строго соблюдения принципа добросовестности предпринимателя и презумпции невиновности.





Не факт, что так будет. Шансы на справедливый процесс вырастают, если расследование и суд (если до него дойдёт) будут максимально открытыми.





Вторая хорошая новость касается десятков тысяч людей, которые занимаются производством товаров и услуг. Совет министров предлагает внести изменения в Уголовный кодекс отказ от назначения наказания в виде лишения свободы за многие т. н. экономические преступления.





Правительство предлагает оставить такую меру наказания, как заключение под стражу, только в случае причинения крупного и особо крупного ущерба, а объём этого самого ущерба существенно увеличится.





Отмечу, что даже на этот шаг Совмин решился после многолетней активной кампании бизнес и экспертного сообщества, в том числе в рамках продвижения Национальной платформу бизнеса Беларуси.





Маленький шаг в сторону декриминализации. Правильный, но почему такой робкий, несмелый и такой малепусенький? В белорусской системе управления гипертрофированно большое место занимают правоохранительные, силовые органы.





Они давным-давно перегнули палку с преследованием предпринимателей, с пресечением т. н. «незаконной предпринимательской деятельности».





Это как раз тот случай, когда с небольшим количество грязного белья силовые структуры, включая суды, выплеснули тысячи детей. Безнаказанно для себя, но с явно негативными последствиями для экономики страны и для людей.









Сегодня перед Беларусью стоит очень резкая задача – удвоить размер экономики за очередные десять лет. Экономика в наморднике, с затянутыми за спиной наручниками руками, с погонами и по стойке «смирно!» лицом к тюремной стене такую задачу точно не выполнит.





Совмину, особенно Администрации президента, а также Совету по развитию предпринимательства нужно определить новый мандат силовым и правоохранительным органам. Люди в погонах самых разных цветов должны защищать жизнь и собственность граждан, а не отождествлять свои ведомственные интересы с национальными интересами страны.





Пора провести экономический, предпринимательский ликбез среди работников МВД, КГБ, Следственного комитета, прокуратуры, судей и других силовых структур, чтобы они, наконец, поняли, кто создаёт богатство и процветание, в каких условиях идёт этот процесс, что мешает производителям товаров и услуг.





Огромной ошибкой последних 20 лет было то, что не было никакого диалога профессионального экономического сообщества с силовыми и правоохранительными структурами.





Вот мы и получили сильнейший перекос в сторону силового, тюремного решения спорных вопросов и проблем. Не потому, что все люди в погонах и мундирах по определению церберы и шлагбаумы. А потому, что они не видят живого человека, реальных процессов за частоколом нормативно-правовых актов.





Потому что для личного продвижения внутри силовых структур выгоднее судить, карать, конфисковывать и приговаривать к тюремным срокам, а не вести профилактическую работу и поддерживать конструктивный диалог бизнеса, власти и общества. Эту порочную мотивацию надо срочно менять. Тогда точно не будет таких скандальных случаев, как с посадкой Виталия Арбузова, приговорами тысячам предпринимателей.









Тогда у Беларуси появится шанс реализовать не только проект «Великий камень», а гораздо более важную стратегию «Великий белорусский предприниматель».



