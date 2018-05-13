Пашинян сообщил о готовности американского экономиста содействовать развитию страны
Американский экономист армянского происхождения Дарон Аджемоглу будет содействовать развитию экономики Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Только что провел телефонный разговор с всемирно известным экономистом Дароном Аджемоглу. Он сказал, что готов содействовать Армении в вопросе восстановления и развития экономики", - написал Пашинян в фейсбуке.
Он отметил, что сроки визита Аджемоглу в Ереван будет уточнен в ближайшее время.
Дарон Аджемоглу - американский экономист армянского происхождения, уроженец Турции.
Один из авторов книги "Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты" (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty).
07:43 13/05/2018
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