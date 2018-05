"Только что провел телефонный разговор с всемирно известным экономистом Дароном Аджемоглу. Он сказал, что готов содействовать Армении в вопросе восстановления и развития экономики", - написал Пашинян в фейсбуке.





Он отметил, что сроки визита Аджемоглу в Ереван будет уточнен в ближайшее время.





Дарон Аджемоглу - американский экономист армянского происхождения, уроженец Турции.





Один из авторов книги "Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты" (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty).