ИГ взяла ответственность за нападение на прохожих в центре Парижа

Об этом со ссылкой на агентство Amaq сообщает исследовательская организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов. В сообщении сказано, что нападавший был «солдатом ИГ».

Нападение на прохожих во II округе Парижа недалеко от здания Гранд-Опера было совершено в минувшую субботу, 12 мая, в 20:47 (21:47 мск). Злоумышленник нападал на прохожих с криками «Аллах Акбар», уточняет Le Figaro со ссылкой на очевидцев.









Прибывшая через девять минут на место происшествия полиция застрелила нападавшего, сообщил журналистам премьер страны Эдуар Филипп. Он отметил, что на данный момент личность нападавшего не установлена. По информации Le Figarо, к расследованию нападения привлечено антитеррористическое управление прокуратуры Парижа.

В результате нападения погиб один человек, еще четверо были ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии,пишет rbc.ru





Президент Франции Эммануель Макрон на своей странице в Twitter уже прокомментировал нападение. «Все мои мысли связаны с погибшим и ранеными в результате нападения с ножом, которое произошло этим вечером в Париже, а также с их родственниками», — написал он. «Франция снова платит кровью, но не уступает ни пяди врагам свободы», — добавил Макрон.



